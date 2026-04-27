Algunas empresas ya han comenzado a adelantar posibles días para su realización, generando expectativa entre los consumidores.

El Cyber Day 2026 se ha consolidado como uno de los eventos de comercio electrónico más esperados del primer semestre en Chile, convocando cada año a cientos de marcas que ofrecen descuentos en múltiples categorías.

Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), este evento busca impulsar las compras por internet, con promociones en rubros como tecnología, hogar, alimentación, turismo e incluso en sectores como el automotriz e inmobiliario.

El Cyber Day 2026 se acerca y estas serían las fechas del evento

Aunque la CCS aún no ha confirmado oficialmente la fecha, algunas empresas ya han comenzado a adelantar posibles días para su realización, generando expectativa entre los consumidores.

Es el caso de Cannon Home, que a través de su sitio web indicó que “la fecha del próximo Cyber Day Chile 2026 es desde el lunes 1 al miércoles 3 de junio”, lo que coincidiría con el periodo en que habitualmente se desarrolla este evento.

Pese a esta información, se espera que en las próximas semanas la Cámara de Comercio de Santiago entregue el anuncio oficial con las fechas definitivas, despejando así las dudas sobre uno de los eventos de ofertas más relevantes del año.

Su objetivo principal es fomentar el comercio digital y brindar a los consumidores la oportunidad de acceder a precios más convenientes. Además, el Cyber Day suele generar un alto volumen de tráfico en los sitios web, impulsando la competencia entre empresas y promoviendo mejoras en la experiencia de compra online.