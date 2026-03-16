Informe detecta alza sostenida en el valor de la tierra agrícola en Biobío y La Araucanía 

Estudios de Tattersall Campos apuntan a que, pese a la caída en las transacciones de predios agrícolas, los precios por hectárea siguen aumentando impulsados por la disponibilidad de agua, la expansión frutícola y la presión inmobiliaria rural.

Un nuevo informe elaborado por Tattersall Campos revela importantes transformaciones en el mercado agrícola del sur de Chile, particularmente en las regiones del Biobío y La Araucanía, donde el valor de la tierra continúa al alza pese a una reducción en la cantidad de transacciones registradas en los últimos años.

Según el análisis, entre 2017 y 2025 el precio promedio por hectárea en la Región del Biobío aumentó desde $4,2 millones a $6,5 millones, mientras que en La Araucanía pasó de $5,4 millones a $6,3 millones, reflejando una tendencia sostenida de valorización del suelo agrícola en el centro-sur del país.

“Estamos viendo un mercado agrícola más selectivo, donde hay menos transacciones, pero con precios por hectárea que siguen aumentando. La tierra se está consolidando como un activo estratégico de largo plazo, especialmente en zonas con buena conectividad y potencial productivo”, señala Hans Holzhauer, Gerente General de Tattersall Campos.

Menos transacciones, pero un mercado más selectivo

El informe también muestra que la superficie total transada de predios agrícolas ha disminuido de forma significativa. Entre 2017 y 2024, la superficie comercializada en ambas regiones cayó desde cerca de 40.900 hectáreas a poco más de 23.500 hectáreas, lo que representa una contracción superior al 40%.

Sin embargo, esta menor actividad no necesariamente refleja una caída en el mercado, sino más bien una mayor selectividad en las inversiones y un aumento en el valor promedio de las operaciones, impulsado por compradores con mayor capacidad de inversión y por la demanda de terrenos con mejor potencial productivo.

“La disponibilidad de agua se ha transformado en uno de los principales determinantes del valor de la tierra agrícola. En muchos casos, un predio con derechos de agua puede aumentar su precio en más de 40% respecto de uno sin disponibilidad hídrica”, explica Álvaro Inostroza, Subgerente de Estudios de Tattersall Campos.

Agua y fruticultura impulsan la valorización

Uno de los factores clave en la valorización del suelo agrícola es la disponibilidad de agua. El informe muestra que el precio promedio de 1 litro por segundo de derechos de agua supera los $3,9 millones en el Biobío, mientras que los predios con disponibilidad hídrica pueden aumentar su valor hasta en más de 40% respecto de aquellos sin acceso al recurso.

A esto se suma el avance de la fruticultura, particularmente el cultivo del avellano europeo, que ha experimentado un crecimiento importante en ambas regiones y está generando nuevas oportunidades de inversión agrícola.

Transformación productiva del sur agrícola

El informe también analiza cambios estructurales en el uso del suelo en el sur del país. Durante las últimas décadas, las regiones del Biobío y La Araucanía han experimentado una reconversión productiva marcada por la expansión de las plantaciones forestales, el crecimiento de los cultivos frutales de exportación y la disminución de los cultivos anuales tradicionales como cereales.

En conjunto, estas tendencias reflejan un proceso de transformación del sistema silvoagropecuario regional, donde factores como la disponibilidad de agua, la conectividad y la aptitud productiva del suelo están redefiniendo el valor de la tierra y las decisiones de inversión.

Descarga el estudio completo en el siguiente link.