Apps de transportes y el impacto por alza de bencinas: Uber, Cabify y DiDi anuncian medidas

Las tres apps de transportes más utilizadas en Chile dieron a conocer diferentes medidas para mitigar el impacto en sus conductores y usuarios.

El alza en los precios de las bencinas a raíz del conflicto en Irán y los ajustes del Gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), impactarán duramente al bolsillo de los chilenos y a diferentes sectores que dependen de este insumo.

En este marco, aparecen las aplicaciones de transportes, que no están contempladas en las medidas de mitigación que anunció el Ejecutivo, donde por ejemplo, sí están los taxistas y colectiveros, quienes recibirán una subvención de $100 mil mensuales mientras dure la contingencia por hasta seis meses.

Las bencinas subirán hasta $370 por litro, mientras que el diésel lo hará por $580, por lo que plataformas como Uber, Cabify y DiDi han anunciado que aplicarán medidas para mitigar este impacto en conductores y usuarios, considerando el fuerte incremento en los costos operacionales.

En el caso de Uber, emitieron una declaración en la que señalan que “queremos asegurar que el alza anunciada en los precios de los combustibles no se traspase directamente ni a los usuarios ni a los socios conductores. Para ello, estamos trabajando en una serie de medidas que serán anunciadas en los próximos días, entre las que se encuentran una rebaja de comisiones, descuentos para usuarios, y un incremento de los descuentos en bencina para socios conductores en estaciones Aramco“.

Las medidas de las apps de transportes frente al alza de bencinas

Por su parte, Cabify anunció que absorberá el 100% del alza en combustibles, trasladando el costo a la propia empresa.

En este sentido, dieron a conocer que entregarán un suplemento de $50 por kilómetro recorrido en cada viaje que realicen los conductores y actualizará sus beneficios de Cabify Stars, el programa de fidelización para choferes.

Sumado a ello, garantizarán un ingreso de $800 por kilómetro recorrido a los conductores de la categoría Platino de Cabify Stars, junto con descuentos en bencina que llegan hasta: $200 por litro (Platino): $75 por litro (Oro); $50 por litro (Plata); y $15 por litro (Bronce).

“Este beneficio tiene un límite de hasta seis cargas mensuales, y otras 15 cargas de $15 para todas las categorías”, expusieron.

En tanto, DiDi anunció una rebaja en su comisión al 10%. Lo anterior, con la finalidad de que los conductores puedan enfrentar de mejor forma los costos.

Dicha medida entrará en vigencia a partir de este jueves, en ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua.

Además, la aplicación comunicó que realizará ajustes a las tarifas de los viajes, pero buscará mitigar el impacto a los usuarios a través de cupones de hasta 25% de descuento.

“La medida beneficiaría a cerca de 135 mil conductores que emprenden con aplicaciones de movilidad y más de 9 millones de usuarios que utilizan DiDi en el día a día”, sostuvieron desde la plataforma.