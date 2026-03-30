Fintual avanza en plan de formar AFP: realiza estudios y espera definición de reglamentos sobre flexibilidad de las inversiones

La empresa realiza un segundo estudio sobre fondos generacionales para aportar evidencia en el debate público.

La gestora de fondos Fintual está dando pasos decisivos para entrar al negocio de las pensiones. Los cambios en el sistema de jubilación impulsados por el gobierno de Gabriel Boric han hecho que varios actores se interesen en formar AFP.

En ese contexto, la firma realizó una investigación sobre la efectividad de los fondos generacionales junto a Pacifico Research y destacados académicos, entre ellos la doctora y profesora de Harvard, Joo Hee Lee, y el experto de la Universidad de Cambridge e investigador de Clapes UC, Arturo Cifuentes.

La convocatoria se realizó en las oficinas de Fintual, donde asistieron figuras como el exvicepresidente del Banco Central y académico, Pablo García; el exministro de Hacienda, Ignacio Briones; y el fundador de Pacifico Research, Igal Magendzo.

En ese contexto, EL DÍNAMO conversó con el cofundador de la empresa, Omar Larré, (también son fundadores Pedro Pineda, Andrés Marinkovic y Agustín Feuerhake) quien comentó que buscan ampliar la discusión sobre la efectividad del sistema de pensiones hacia reguladores, otras AFP y la ciudadanía.

El grupo investigador se planteó la pregunta de si manejar los fondos generacionales de manera cerrada (closed loop) puede restringir la rentabilidad. De allí que proponen que una alternativa abierta, con mayor exposición al riesgo hasta los 45 años, podría ser una opción sustentable en el largo plazo. Lo anterior será más efectivo para alzcanzar tasas de reemplazo más cercanas al promedio de la OCDE.

Entre los problemas que persisten, la investigación advierte que las lagunas previsionales no pueden superar el 40% de la vida laboral y que aún existen brechas relevantes en el caso de las mujeres.

“Queremos que exista una discusión real sobre un par de temas que quedan abiertos todavía por regular este año y donde se definen, digamos, los últimos minutos del partido”, dice Larré.

Reglas claras

– ¿Esa milla final puede definir si entran a la industria de las AFP o van a entrar de todas maneras?

– Son las dos cosas. De partida, nos interesa que el diseño del sistema esté bien hecho, que esté validado socialmente. Y eso quiere decir, en la práctica, dar buenas tasas de reemplazo. Entonces, hay toda una oportunidad para empezar a discutir algo que no se estaba abordando en los últimos años, que es el régimen de inversión, y que se haga bien. Esa oportunidad la vemos en términos más flexibles. Eso quiere decir no un montón de restricciones, sino un esquema un poco más flexible, donde se controle el riesgo de mercado.

– ¿Es importante para ustedes que la regulación lo establezca?

– Lo ideal es que se permita a las distintas AFP tener flexibilidad para elegir una propuesta de inversión distinta para sus afiliados. Por ejemplo, si se define un benchmark demasiado rígido y, además, las bandas de desviación máxima son muy acotadas, el sistema de inversión va a ser básicamente el mismo y los resultados también, sin espacios de diferenciación.

– No quieren entrar a un mercado donde el usuario está frustrado con el sistema.

– Exacto, porque en el fondo se está jugando la última parte de la reforma, que es que el régimen de inversión quede bien hecho. Y eso, cuando digo que se está jugando, también está en la mirada de la ciudadanía y de los afiliados: que realmente haya un cambio para mejor y no siga siendo lo mismo

– ¿Ustedes van a esperar la resolución de esos reglamentos para dar el paso final en la estructuración de una AFP?

– Sí, es parte de una evaluación integral, y esta es una de las variables importantes. Y, como te decía, vamos a tratar de reunirnos con la autoridad o hacerle llegar este material, mostrando este camino.

– ¿Quieren participar de esa discusión?

– Esperamos que haya instancias de diálogo en las consultas de las normas que se vienen este año. En cada una de estas nuevas normas se abre una consulta pública y queremos participar y entregar este material.