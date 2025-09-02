“La gente está chata de las peleas”: Jara agradeció a Matthei por defender reforma de pensiones

“Gracias por reconocer el trabajo, Evelyn Matthei”, posteó Jara luego de que la ex alcaldesa valorara positivamente la reforma de pensiones.

La candidata presidencial Jeannette Jara (PC) empleó su cuenta en X para agradecer la defensa a la reforma de pensiones que realizó la postulante a La Moneda de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien aseguró que se trata de “una gran reforma”.

La candidata oficialista destacó el hecho de que la ex alcaldesa de Providencia valorara la labor que se realizó para llevar a cabo la modificación, y escribió en su cuenta: “Gracias por reconocer el trabajo, Evelyn Matthei“.

“En política se ha hecho difícil reconocer el trabajo del otro, y deberíamos hacerlo más, porque la gente está chata de las peleas“, posteó Jara tras los dichos de Matthei sobre la reforma de pensiones.

En esa línea, recordó que “nos costó más de 10 años construir acuerdos para subir las pensiones y dar tranquilidad a quienes trabajaron toda su vida”.

“Lo importante hoy es que las personas mayores tengan la certeza de que en enero sus pensiones subirán”, resaltó Jeannette Jara.

Las palabras de Matthei sobre la reforma de pensiones que agradeció Jara

Durante la mañana de este martes, Evelyn Matthei habló del tema en el matinal Mucho Gusto, de Mega, donde dijo que se trata de una “gran reforma”. En la ocasión destacó que fue producto de un “trabajo en equipo” en el que participaron activamente legisladores de Chile Vamos.

En particular, valoró el hecho de que en la reforma tomaron parte “Juan Antonio Coloma, Luciano Cruz-Coke, Rodrigo Galilea, junto con (Mario) Marcel, Jeannette Jara y otros economistas. De ellos es este triunfo”.

“Yo le estoy dando un punto a toda la gente que participó, y que logró construir algo“, planteó la candidata presidencial de la oposición.

Más tarde, luego del posteo de Jara agradeciendo su apoyo a la reforma de pensiones, Evelyn Matthei usó su cuenta de X para recordar que la legislación original proviene de la administración de Sebastián Piñera, y destacó que el aumento de pensión para los jubilados “es mérito de muchos”.

“Algunos se pelean por aplausos chicos. Yo prefiero dar certezas grandes: pensiones más altas y más empleos, no menos. Porque Chile no olvida que como ministra del Trabajo destruiste miles“, posteó Matthei en su cuenta de la red social.