Nuevo retiro de AFP, IFE y más: las propuestas del Congreso para mitigar alza de bencinas

En la esfera política siguen surgiendo peticiones para complementar las medidas de mitigación que ha anunciado el Gobierno.

Tras concretarse el alza histórica en el precio de los combustibles y luego de que el presidente José Antonio Kast firmara el decreto de la Ley de Emergencia Energética para paliar los efectos de este incremento, desde el oficialismo y la oposición presionan para evaluar más medidas de mitigación.

En Renovación Nacional (RN) surgió la idea de implementar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual se utilizó en la pandemia del COVID-19.

“Si tenemos que hacer un aporte directo, al estilo del IFE, o hacer un subsidio cruzado a través de otro gasto, lo vamos a evaluar“, expuso el jefe de bancada, Diego Schalper, mientras que el diputado Andrés Celis expuso que incluso “está la idea de volver en ciertos casos, acotado, bien regulado, al teletrabajo”.

Por parte del Partido Republicano, parlamentarios solicitaron al Gobierno negociar una rebaja en el precio del TAG y los peajes.

“Que se pueda conversar con las empresas concesionarias para que, al menos transitoriamente, se bajen los peajes y los TAG. Es algo que se puede hacer, que no requiere, ni siquiera una ley”, planteó el diputado Luis Sánchez.

En tanto, el diputado René Alinco (IND) volvió a poner sobre la mesa los retiros de fondos de las AFP. “He presentado un proyecto para un nuevo retiro de nuestros fondos previsionales. Las necesidades objetivas claras”, sostuvo.

A lo que agregó: “Yo espero que ojalá el Ejecutivo patrocine nuestro proyecto, que las bancadas de diferentes tendencias políticas apoyen este proyecto porque para nadie o nadie puede ocultar que estamos viviendo una crisis económica con terribles resultados sociales”.

Pamela Jiles (PDG) ha insistido en esta iniciativa, señalando que “presenté retiro 10% de fondos previsionales y retiro total para inmigrantes que vuelvan a su país. Deberán ser tramitados para enfrentar la crisis x #Bencinazo”.