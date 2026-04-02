Carlos Heller gana $4.900 millones con Megamedia en medio de ajustes internos

La estación televisiva es la única de la industria con ganancias. Eso sí, sus utilidades están lejos de las alcanzadas en 2024.

El empresario Carlos Heller sigue de cerca la evolución de Megamedia, su holding de medios de comunicación. El controlador del canal de televisión – quien también participa como accionista en Falabella y en la isapre Colmena, entre otras inversiones- estuvo presente en el Festival de Viña, uno de los mayores desafíos programáticos de su gestión y que le ha significado costos relevantes a la empresa.

Durante la jornada, Mega informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus resultados correspondientes a 2025. Entre enero y diciembre del año pasado, la estación televisiva obtuvo utilidades por $4.916 millones, muy por debajo de los $12.344 millones registrados en 2024. Aun así, la señal de Vicuña Mackenna se mantiene como el único canal privado del país con ganancias, en una industria donde el resto de los actores reporta pérdidas.

Ajustes internos

Durante el verano, Heller reconoció que en 2026 enfrentaron el Festival de Viña con un mayor conocimiento del evento, aunque ese aprendizaje se reflejaría recién en los resultados de este año. El canal está actualmente bajo la dirección ejecutiva de Patricio Hernández, un profesional reconocido en la industria.

Hernández asumió con la misión de ordenar la operación tras una serie de cambios propuestos en el verano de 2025, que contemplaban la salida de José Manuel Astorga del noticiero central y de José Antonio Neme de la franja matinal, iniciativas que finalmente no se concretaron.

Según los datos reportados, Megamedia registró ingresos por $104 mil millones en 2025, frente a los $102 mil millones de 2024. “Comparando los indicadores de resultado con el mismo período de 2024, los ingresos de explotación muestran un aumento de 1,9%, explicado por el alza de los ingresos publicitarios en televisión e internet en un 7,0%, pese a la disminución en otros negocios”, señaló la compañía.

En paralelo, la empresa atraviesa una serie de transformaciones, particularmente orientadas a redefinir su área de prensa. El objetivo es evolucionar hacia un canal de noticias con foco en investigación, para lo cual se prevé la incorporación de nuevos integrantes al equipo de TV y radio.