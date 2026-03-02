Heller y Viña 2026: en su segundo año en Megamedia, celebra récords digitales del certamen internacional

El empresario aseguró, previo al Festival, que este año estaban más tranquilos con la realización del certamen.

En mayo de 2024, Megamedia, el holding de comunicaciones ligado al empresario Carlos Heller, se adjudicó -junto a la productora Bizarro- la transmisión del Festival de Viña del Mar entre los años 2025 y 2028. El primer año fue duro para la estación, tanto en costos como en organización, pero esta segunda versión parece haberse “aceitado”.

Heller participó activamente de las noches festivaleras y estuvo en el certamen junto a su mano derecha, Patricio Hernández, el director ejecutivo del canal que llegó a poner orden tras el caos que se desató en Viña 2025, cuando se anunció la llegada de José Antonio Neme a las noticias y la salida de José Manuel Astorga.

Con la casa ordenada bajo la nueva administración, Megamedia celebra varios hitos del Festival 2026, ligados al rating y a las transmisiones digitales. Además, tuvo varios aciertos comunicacionales, como la transmisión en lenguaje de señas en la señal 2 de la televisora y el react digital, que incluso le valió un reconocimiento internacional de YouTube.

“Este año estamos más tranquilos, ya sabemos cómo se hace todo”, fueron parte de las declaraciones de Heller en la Gala del Festival.

Cabe recordad que Carlos Heller consolida sus negocios en el holding Bethia, donde administra su participación en Falabella, la Agrícola Ancalí, Colmena, la firma de transportes Sotraser y el Haras Don Alberto.

La antesala

Aún no se conocen los resultados financieros oficiales de los canales de televisión abierta en 2025, pero los últimos números de Megamedia lo dejan como la única estación con ganancias. Eso, aunque Viña del Mar es un costo “pesado” para sus balances.

De acuerdo con las cifras, a septiembre de 2025 Megamedia consolidó ganancias por $3.600 millones, versus los $5.658 millones que obtuvo en igual período de 2024, cuando no tenía a su cargo el festival.

Cabe recordar que Canal 13, anterior estación transmisora junto a TVN del certamen, indicó que parte de sus mejores resultados en 2025 -que se tradujeron en la disminución de sus pérdidas- se explicaron por los menores costos tras haber dejado la producción y transmisión de Viña.

Para dimensionar los costos de una producción de este nivel, el director del certamen, Daniel Merino, de la productora Bizarro, explicó que el costo total del evento que coproducen con la estación del empresario es del orden de $10 mil millones.

El triunfo digital

Carlos Heller divide su tiempo entre sus negocios y sus pasiones, una de ellas los caballos. Tiene un haras en Kentucky y uno de sus ejemplares, Teao, ganó el Derby de Viña del Mar. Poco antes de volver a salir del país para atender sus asuntos, recibió el reconocimiento que aterrizó el alcance digital del Festival de Viña.

Junto a Hernández recibieron en Viña el Diamond Creator Award, un reconocimiento de YouTube a plataformas digitales. Y es que el canal oficial de la señal en la plataforma alcanzó los 10 millones de suscriptores.

Hasta la Quinta Región llegó Edgardo Frías, Google Country Director de la Región Andina, quien felicitó a Heller y Hernández por el hito. El React de Mega del Festival —conducido por la periodista Paulina Flores y el comediante Álex Ortiz— alcanzó durante tres noches el primer lugar de transmisiones en vivo de YouTube a nivel mundial, según la plataforma Playboard.

El rating tradicional, en tanto, anotó hitos con más de 1,8 millones de personas por minuto, nueve veces más que su competencia más cercana, y peak de audiencia sobre los 2,7 millones de personas.