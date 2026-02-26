“Está todo bien, todo perfecto”: Carlos Heller descartó censura de Mega a Asskha Sumathra

El director ejecutivo del festival, Daniel Merino, explicó que el fin de la presentación de la comediante se debió a que cumplió los 50 minutos que se habían pactado.

El dueño y presidente del directorio de Mega, Carlos Heller, descartó cualquier censura por parte del canal de televisión a la comediante transformista Asskha Sumathra, durante su actuación del miércoles en el Festival de Viña 2026.

El empresario abordó el tema luego de que la salida de la humorista del escenario de la Quinta Vergara recibió críticas tanto del público presente en el recinto viñamarino, como de los televidentes que emplearon sus redes sociales para manifestar su molestia.

De acuerdo con lo que se observó en pantalla, dio la impresión de que los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, guiaron a Sumathra fuera del escenario, por lo que se habló de una censura por parte del canal, ya que no se le brindó la oportunidad de despedirse del público.

Dueño de Mega negó censura a Asskha Sumathra

Al ser consultado por lo ocurrido en la Quinta Vergara, Carlos Heller descartó de plano cualquier censura por parte de Mega hacia Asskha Sumathra.

“Para nada, no, si era la rutina que tenía“, le manifestó el dueño de la estación televisiva a radio Biobío cuando se le preguntó si Mega había cortado abruptamente la rutina de la comediante.

“Lo dijo en la conferencia de prensa. Está todo bien, todo perfecto“, complementó el empresario al aludir a las palabras de Asskha Sumathra tras su espectáculo, cuando aseguró que “no hay un corte, eso quiero que quede bien claro”.

Por su parte, el director ejecutivo del Festival de Viña, Daniel Merino, explicó que el fin de la presentación de la comediante se debió a que cumplió los 50 minutos que se habían pactado.

Respecto de la confusión por lo ocurrido, Merino planteó que la rutina de Sumathra no tenía un libreto estructurado, por lo que “no teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas de Oro y Plata que el monstruo estaba pidiendo“.