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Nuevo golpe al bolsillo…y a las Pymes: bencinas suben y le ponen presión a operación del sector

De acuerdo con ENAP, el ajuste será de $ 20,2 por litro para la gasolina de 93 octanos, de 22,3 por litro en la de 97. Para el diésel el aumento será de $ 36,4 por litro y de $ 36,5 en el GLP de uso vehicular.

Foto del editor Natalia Saavedra
Natalia Saavedra

Este miércoles en el Diario Oficial aparecieron los nuevos valores de los combustibles, aunque durante la jornada los cálculos finales del valor, considerando los impuestos específicos a los que se somete y el aporte del Mecanismo Estabilizador de Precios de combustibles oficializaron el incremento. Y las Pymes lo recienten.

De acuerdo con ENAP, el ajuste será de $ 20,2 por litro para la gasolina de 93 octanos, de 22,3 por litro en la de 97. Para el diésel el aumento será de $ 36,4 por litro y de $ 36,5 en el GLP de uso vehicular.

Crece preocupación

El incremento tiene preocupados a varios sectores, uno de los más afectados las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). “Este nuevo aumento en el precio de los combustibles vuelve a golpear con fuerza a las Pymes y emprendedores, especialmente en sectores como el transporte, el comercio, la construcción o la agricultura, que son los primeros en verse afectados, porque cualquier alza en la bencina impacta inmediatamente en sus costos y termina encareciendo toda la cadena productiva”, comentó a EL DÍNAMO el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

Desde la corporación GrandePyme señalaron que “el alza del combustible golpea a toda la economía, pero las Pymes son las que menos margen tienen para absorberlo. Cuando el diésel sube un 62%, los costos de transporte pueden aumentar hasta un 25%, y eso para una empresa pequeña puede ser la diferencia entre seguir operando o no”, dijo a EL DÍNAMO la presidenta del organismo, Katia Trusich.

“Lo que esto nos muestra, una vez más, es que las Pymes están operando en un ecosistema muy frágil. Representan el 98% del tejido empresarial y el 64% del empleo formal del país, pero su participación en las ventas cayó a la mitad en la última década. Eso no es sostenible”, añadió.

Los datos son decidores. Hoy la productividad promedio de una Pyme chilena equivale solo al 44% de la de una empresa grande. Esa brecha no es solo un problema de las Pymes: es un freno para todo el ecosistema empresarial y para el crecimiento del país.

Propuesta de la Multigremial

En el escenario de los nuevos aumentos, la Multrigremial tiene una propuesta que podría significar una baja de hasta $80 por litro en las gasolinas y $90 en el diésel. Eso estableciendo un techo a la recaudación de IVA. “Si no se toman medidas, muchas pymes van a tener que traspasar estos costos, reducir operaciones o incluso salir del mercado, afectando directamente el empleo y la actividad económica”, añadió Swett.

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