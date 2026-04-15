Nuevo golpe al bolsillo…y a las Pymes: bencinas suben y le ponen presión a operación del sector

De acuerdo con ENAP, el ajuste será de $ 20,2 por litro para la gasolina de 93 octanos, de 22,3 por litro en la de 97. Para el diésel el aumento será de $ 36,4 por litro y de $ 36,5 en el GLP de uso vehicular.

Este miércoles en el Diario Oficial aparecieron los nuevos valores de los combustibles, aunque durante la jornada los cálculos finales del valor, considerando los impuestos específicos a los que se somete y el aporte del Mecanismo Estabilizador de Precios de combustibles oficializaron el incremento. Y las Pymes lo recienten.

De acuerdo con ENAP, el ajuste será de $ 20,2 por litro para la gasolina de 93 octanos, de 22,3 por litro en la de 97. Para el diésel el aumento será de $ 36,4 por litro y de $ 36,5 en el GLP de uso vehicular.

Crece preocupación

El incremento tiene preocupados a varios sectores, uno de los más afectados las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). “Este nuevo aumento en el precio de los combustibles vuelve a golpear con fuerza a las Pymes y emprendedores, especialmente en sectores como el transporte, el comercio, la construcción o la agricultura, que son los primeros en verse afectados, porque cualquier alza en la bencina impacta inmediatamente en sus costos y termina encareciendo toda la cadena productiva”, comentó a EL DÍNAMO el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett.

Desde la corporación GrandePyme señalaron que “el alza del combustible golpea a toda la economía, pero las Pymes son las que menos margen tienen para absorberlo. Cuando el diésel sube un 62%, los costos de transporte pueden aumentar hasta un 25%, y eso para una empresa pequeña puede ser la diferencia entre seguir operando o no”, dijo a EL DÍNAMO la presidenta del organismo, Katia Trusich.

“Lo que esto nos muestra, una vez más, es que las Pymes están operando en un ecosistema muy frágil. Representan el 98% del tejido empresarial y el 64% del empleo formal del país, pero su participación en las ventas cayó a la mitad en la última década. Eso no es sostenible”, añadió.

Los datos son decidores. Hoy la productividad promedio de una Pyme chilena equivale solo al 44% de la de una empresa grande. Esa brecha no es solo un problema de las Pymes: es un freno para todo el ecosistema empresarial y para el crecimiento del país.

Propuesta de la Multigremial

En el escenario de los nuevos aumentos, la Multrigremial tiene una propuesta que podría significar una baja de hasta $80 por litro en las gasolinas y $90 en el diésel. Eso estableciendo un techo a la recaudación de IVA. “Si no se toman medidas, muchas pymes van a tener que traspasar estos costos, reducir operaciones o incluso salir del mercado, afectando directamente el empleo y la actividad económica”, añadió Swett.