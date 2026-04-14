Los Lería Luksic: el peso de las familias detrás del megaproyecto Maratué

El proyecto está ligado a una de las mayores fortunas del país y a una red de inversiones con fuerte presencia inmobiliaria.

Esta mañana el Comité de Ministros siguió la pauta anunciada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, y continuó con la revisión fast track de proyectos de inversión con reclamaciones pendientes. El turno fue del megaproyecto inmobiliario Maratué.

La iniciativa es de gran envergadura, tanto por su monto de inversión como por su tamaño: abarca poco más de 1.000 hectáreas en el fundo Quirilluca, en Puchuncaví, y contempla la construcción de 14 mil viviendas destinadas a distintos segmentos.

“Maratué combinará un 70% de primera vivienda, orientada a personas que buscan residir en la zona, y un 30% de segunda vivienda, aprovechando el atractivo turístico del sector. De esta forma, se busca responder a diversas necesidades habitacionales. Además, más de 2.000 viviendas se desarrollarán bajo programas de subsidio estatal para fomentar la integración social”, señala la iniciativa.

Con una inversión estimada en US$ 2.000 millones, el proyecto figura entre los tres más grandes dentro de la lista de prioridades del gobierno.

El diseño está a cargo de la oficina del reconocido arquitecto Norman Foster, una de las más prestigiosas del mundo, en conjunto con BL Arquitectos y equipos internos de Maratué. Pese a incluir áreas de conservación y un parque, organizaciones ambientalistas continúan rechazando la propuesta.

Los Lería-Luksic

Óscar Lería Chateau es un empresario de origen español. Su padre llegó a Chile y desarrolló una trayectoria empresarial que incluyó la creación de la marca Dos en Uno. La familia también ha estado vinculada al deporte, a través de Balthus y posteriormente Youtopía.

La carrera de Lería Chateau se ha centrado en el sector inmobiliario, con inversiones en España en zonas como Pozuelo de Alarcón y la Costa del Sol. Es, además, fundador y principal impulsor de Maratué.

“Con una trayectoria de más de cuatro décadas en el sector inmobiliario, inició su carrera en 1978 con la fundación de Constructora Aconcagua, enfocada en viviendas para segmentos medios y bajos. Tras vender su participación en 1994, continuó liderando proyectos de gran escala, gestionando más de 1,5 millones de m². En 2014 cofundó la inmobiliaria española OSIM, con inversiones superiores a 300 millones de euros. Su experiencia también abarca otros sectores, con participación en empresas de retail, agricultura, alimentación, fútbol y wellness”, indica su biografía.

En el ámbito deportivo, Lería desarrolló la gestora de jugadores profesionales AIM, que representa a futbolistas como Mauricio Isla y Marcelo Díaz, además de una cartera de talentos emergentes.

Sus negocios también están ligados a su vida familiar. Lería está casado con Paola Luksic Fontbona, una de las herederas del grupo económico más poderoso del país. Junto a ella y sus hijos, formaron en 2013 el family office Wild Sur, a través del cual canalizan sus inversiones, con roles definidos para cada integrante.

Con Paola Luksic, además, han invertido en el Grupo Patio y, en marzo, anunciaron la consolidación de su participación en el banco privado español A&G, donde también es socio el extenista Rafael Nadal.