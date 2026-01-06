Gigante metalúrgica de Talcahuano se salva de la quiebra y aprueba reorganización judicial

La firma tiene su sede central en Santiago, pero sus operaciones productivas están en el Biobío.

El sector del acero ha sido golpeado en los últimos años. La competencia china ha afectado a compañías del rubro, como Huachipato, que cerró sus operaciones en el sur del país. Sin embargo, Talcahuano tiene un respiro luego de que la metalúrgica Edyce lograra aprobar su reorganización judicial y evitara su quiebra.

La empresa logró que sus acreedores dieran el visto bueno al plan de pago de deudas ingresado el pasado 30 de octubre, el que considera un plan de negocios de largo plazo y la continuidad de sus operaciones. Esta etapa quedará bajo la supervisión del veedor Patricio Jamarme.

“En términos prácticos, la aceptación de la reorganización otorga previsibilidad, pues establece reglas claras para normalizar las obligaciones con acreedores, proveedores y clientes, prioriza la continuidad de los contratos en curso y mantiene los estándares de seguridad y calidad que históricamente han caracterizado a EDYCE”, comunicó la empresa.

EDYCE es una firma reconocida en el Biobío, con más de setenta años de trayectoria en el diseño, ingeniería, fabricación y montaje de grandes estructuras de acero. “La reorganización acogida abre un camino para el resguardo de este capital técnico y humano, manteniendo una plataforma productiva única para Chile y la región”, añadieron.

La compañía está ligada a la familia Rocco y sus pasivos ascienden a cerca de $33 mil millones.