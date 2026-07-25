Tras casi tres años prófugo: cae el último condenado por el homicidio de Víctor Jara

Nelson Haase Mazzei, exoficial del Ejército y uno de los primeros integrantes de la DINA, evadía desde 2023 las penas de 15 y 10 años de presidio por los homicidios y secuestros del cantautor y del exdirector de Prisiones Littré Quiroga.

La ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, ordenó este sábado el ingreso a prisión del militar en retiro Nelson Haase Mazzei, el último condenado por el crimen de Víctor Jara que permanecía prófugo.

La detención fue concretada en horas de la mañana por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). Con su captura, ya no quedan sentenciados pendientes de cumplir condena por los homicidios y secuestros calificados del cantautor y del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga, cometidos en septiembre de 1973 en el entonces Estadio Chile.

Según información publicada por Radio Bío Bío, Haase Mazzei se encontraba oculto en una parcela de un sector rural de la comuna de Puyehue, en la Región de Los Lagos, a más de 900 kilómetros de Santiago.

El exoficial fue condenado a 15 años y un día de presidio en calidad de autor de los homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga, además de 10 años y un día como autor de los secuestros calificados de ambas víctimas.

Estaba prófugo desde que la condena en su contra quedó ejecutoriada, en agosto de 2023, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2021.

Cierre de un extenso caso

En septiembre de 1973, Haase Mazzei estuvo destinado en el Estadio Chile con el grado de teniente. Integraba la sección militar proveniente del Regimiento Tejas Verdes de San Antonio, unidad que llegó al recinto bajo el mando de Manuel Contreras pocos días después del golpe de Estado.

Fue en ese recinto —hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara— donde el cantautor y Quiroga permanecieron detenidos junto a miles de prisioneros tras el 11 de septiembre.

Según estableció la investigación judicial, entre el 13 y el 15 de septiembre de ese año se practicaron interrogatorios a detenidos al interior del estadio al margen de todo procedimiento judicial. El cuerpo de Jara, que recibió al menos 44 impactos de bala, fue hallado días después en las cercanías del Cementerio Metropolitano junto a otras víctimas, entre ellas Quiroga.

Tras el golpe, Haase Mazzei fue además uno de los primeros oficiales en integrar la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). También participó en la sociedad “Pedro Diet Lobos”, utilizada como empresa de fachada por ese organismo para encubrir actividades ilícitas y administrar parte de su financiamiento.

La sentencia definitiva del caso Víctor Jara llegó en agosto de 2023, casi 50 años después de los hechos. La Corte Suprema condenó como autores de los homicidios y secuestros a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto, mientras que Rolando Melo Silva recibió penas menores como encubridor.

El cumplimiento de esas condenas, sin embargo, tuvo un derrotero accidentado. El exbrigadier Chacón, de 86 años, se quitó la vida cuando la PDI llegó a su domicilio para detenerlo, días después de conocerse el fallo. Jofré González y Haase Mazzei, en tanto, se dieron a la fuga apenas se dictó la sentencia, y este último se transformó con el tiempo en el único condenado del caso cuyo paradero seguía siendo desconocido, hasta su captura de este sábado.