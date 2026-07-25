Ya son 28: renuncia de seremi de Salud de Magallanes extiende la seguidilla de bajas regionales del Gobierno

La salida de Fabián Barrientos, en medio de una indagatoria penal, se suma a una seguidilla que ya alcanza a 35 bajas entre seremis, subsecretarios y ministros en menos de cinco meses de Gobierno.

A menos de cinco meses del cambio de mando, las salidas de autoridades se han vuelto una constante en La Moneda. Este sábado fue el turno del seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, cuya renuncia fue solicitada por el Minsal tras conocerse una indagatoria penal en su contra.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud informó que pidió la salida de Barrientos luego de ser informado de la existencia de una investigación en curso del Ministerio Público.

La cartera señaló que la medida busca resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y garantizar que las diligencias se desarrollen con independencia y transparencia.

El ministerio reiteró además su compromiso con la probidad, aseguró que mantendrá plena colaboración con las instituciones competentes e indicó que la designación de quien asumirá la conducción de la seremi será informada oportunamente. Hasta el cierre de esta nota no se conocían detalles sobre la naturaleza de la investigación.

Una lista que no deja de crecer

Con la salida de Barrientos, ya son 28 los secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos desde el 11 de marzo, considerando renuncias, ceses y nombramientos que nunca llegaron a concretarse.

El catastro incluye salidas en al menos diez regiones y carteras tan diversas como Culturas, Salud, Energía, Educación, Trabajo y Obras Públicas.

Los motivos también son variados. Está el caso de Marcia Raphael, quien dejó la seremi de Desarrollo Social de Aysén porque fue promovida a la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. Pero también figuran salidas forzadas: en junio, el Ministerio de Agricultura aceptó la renuncia de Jorge Heiden como seremi de Arica y Parinacota tras dar positivo en un test de drogas.

Ese antecedente cobró nueva relevancia esta semana, cuando el mismo mecanismo de control alcanzó por primera vez a una autoridad del nivel central.

35 bajas en total

El jueves, el Presidente José Antonio Kast removió a Juan Pablo Rodríguez de la Subsecretaría de Hacienda luego de que diera positivo en un test de drogas.

Según explicó el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, el exsubsecretario había dado negativo en un primer examen en abril, pero el análisis de la primera muestra de un segundo test, realizado en junio, arrojó resultado positivo.

“Si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Alvarado. En su reemplazo asumió, en calidad de subrogante, Tomás Bunster Bustamante.

La salida de Rodríguez se produjo en un momento sensible: el ahora exsubsecretario participó en gran parte de las negociaciones del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Congreso.

Con su remoción, ya son cinco los subsecretarios que han salido de la administración en poco más de cuatro meses: antes lo hicieron Rafael Araos (Ciencia), Andrés Jouannet (Seguridad), Ana Victoria Quintana (Prevención del Delito) y Daniela Castro (Mujer).

El caso de Castro, en junio, tuvo un componente político: Kast le pidió la renuncia en medio de las tensiones que la subsecretaria mantenía con la ministra Judith Marín, y fue precisamente Raphael quien llegó en su reemplazo.

La rotación no se ha limitado a autoridades regionales y subsecretarías. El 19 de mayo, a solo 69 días de asumir, Kast concretó su primer cambio de gabinete, el más rápido desde el retorno a la democracia, con la salida de las ministras Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Mara Sedini (Segegob).

Dos meses después, la seremi de Salud de Magallanes pasa a engrosar una lista que, entre ministras, subsecretarios y autoridades regionales, ya suma 35 salidas en menos de cinco meses de Gobierno.