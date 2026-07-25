Acusó a Lula de “diseminar el comunismo”: Milei acompañó a Flávio Bolsonaro en el lanzamiento de su candidatura presidencial

Llamó al candidato presidencial del Partido Liberal brasileño a “parar a la basura socialista” en las elecciones de octubre.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, acompañó este sábado al senador Flávio Bolsonaro en el lanzamiento de su candidatura presidencial en Brasil, ocasión en la que arremetió contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, al que acusó de “diseminar el comunismo” en América Latina.

El gobernante trasandino se trasladó hasta la ciudad de Sao Paulo para tomar parte en la proclamación del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, que se llevó a cabo en el estadio Pacaembu.

En la oportunidad, llamó al candidato presidencial del Partido Liberal brasileño a “parar a la basura socialista” en las elecciones de octubre.

“Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!”, dijo.

Milei confía que Bolsonaro erradicará el socialismo de Brasil

Ante los miles de partidarios de Flávio Bolsonaro que llegaron al recinto deportivo paulista, Javier Milei les pidió que “no se dejen robar el futuro“.

Tras calificar en varias ocasiones a los políticos de izquierda como “zurdos de mierda”, el presidente argentino criticó a Lula por no hacer el “ajuste fiscal” que necesita Brasil.

En esa línea, aseveró que “el despilfarro se paga y esperemos que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre“.

Ahondó en el tema y planteó que “hoy el socialismo está siendo erradicado en Argentina, Colombia, Chile y Ecuador, y esperamos que en octubre lo sea en Brasil“.

“Otras naciones están despertando, pero esta ideología se aferra a Brasil” de la mano de “uno de sus promotores más longevos”, añadió en una nueva alusión al actual presidente brasileño.