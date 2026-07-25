A quiénes apuntó el operativo de vacunación del Minsal contra el tétanos y la hepatitis A en la RM

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, también confirmó un reforzamiento de las medidas de prevención y vigilancia epidemiológica del sarampión.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Salud (Minsal) encabezó este sábado un operativo de vacunación contra el tétanos y la hepatitis A, a la vez que confirmó que está reforzando las medidas de prevención frente al aumento de casos de sarampión en América.

Al abordar el operativo desarrollado esta jornada en la Región Metropolitana, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que “estamos implementando la vacunación de emergencia a grupos específicos“.

“Ya desde la semana pasada activamos una instrucción dirigida a todas las Seremis del país donde se refuerza la vacunación contra estos grupos especiales, en contexto de emergencia”, añadió la secretaria de Estado.

A quiénes apuntó el operativo de vacunación del Minsal

De acuerdo con lo reportado por el Minsal, el operativo de vacunación contra el tétanos y la hepatitis A para voluntarios de bomberos y rescatistas de la Región Metropolitana que se expusieron a aguas contaminadas durante su trabajo en el marco de la emergencia por el sistema frontal.

Detalló que un total de 118 voluntarios tomaron parte de esta acción, que se llevó a cabo en el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

“Hemos tenido diferentes emergencias, donde las 164 compañías trabajaron en situaciones bastante críticas, expuestos a elementos tóxicos, agentes químicos muchas veces, y también productos que pueden contener enfermedades como son fecas, que pueden estar en los ríos“, indicó el presidente de Bomberos en la región Metropolitana, Roberto Valenzuela.

Medidas contra el sarampión

Por otra parte, la subsecretaria Pizarro indicó que, si bien no existe circulación sostenida del virus del sarampión dentro del país, sí se han detactado casos importados, por lo que se decidió reforzar las medidas de prevención, vacunación y vigilancia epidemiológica, en particular por el incremento de los casos en el continente y, en particular, el récord registrado en Estados Unidos.

La autoridad de Salud Pública recalcó que “el sarampión es una enfermedad viral que es inmunoprevenible. Tenemos vacuna disponible en nuestro país hace muchos años“, según apuntó La Tercera.

Alejandra Pizarro recordó que la vacuna contra el sarampión forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y se administra a los niños a los 12 meses y a los tres años, y llamó a los padres y tutores a revisar que los menores mantengan su esquema al día y, en caso de no ser así, que acudan a vacunatorios públicos o privados en convenio.