La fórmula que proponen alcaldes y parlamentarios de Coquimbo para sumar comunas afectadas en la ley de Reconstrucción

De manera transversal, senadores, diputados y alcaldes de la región pidieron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, incorporar mediante un veto aditivo los recursos para reparar los daños de los últimos temporales, sumándose a los ya contemplados para Valparaíso, Biobío y Ñuble.

Mientras el gobierno afina el veto comprometido para el Proyecto de Reconstrucción Nacional, desde la Región de Coquimbo surgió una exigencia transversal: que ese mismo instrumento sirva para sumar recursos destinados a reparar los daños de los últimos sistemas frontales en la zona.

La petición quedó formalizada el viernes, tras una mesa de trabajo convocada por el Capítulo Cuarto de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, que preside el alcalde de la comuna de Coquimbo, Alí Manouchehri (PS). En la instancia participaron los senadores Matías Walker (Demócratas) y Daniel Núñez (PC), los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Carolina Tello (FA), y jefes comunales de distintos sectores políticos.

El acuerdo apunta a que el Ejecutivo incorpore, mediante un veto aditivo a la megarreforma, los fondos necesarios para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco, además de estimar los montos que demandará esa tarea.

La fórmula ya había sido planteada el miércoles al propio ministro Quiroz por los senadores Walker, Núñez y Sergio Gahona (UDI), en una reunión en Hacienda.

“No puede haber ley de Reconstrucción Nacional sin Coquimbo”

El movimiento regional ocurre en un momento sensible de la tramitación. La votación del informe de la comisión mixta —el paso que permitiría el despacho a ley del proyecto— fue postergada, y el gobierno ya comprometió un veto para resolver los nudos pendientes, instrumento que las bancadas oficialistas han descrito como supresivo.

La apuesta de las autoridades de Coquimbo es que esa misma vía sirva para agregar contenido y no solo para eliminarlo.

“No puede haber ley de Reconstrucción Nacional sin garantizar los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia del Huasco. Por eso, esta declaración pide, exige al ministro de Hacienda incorporar mediante un veto aditivo estos recursos y sumarlos a los ya disponibles para las regiones de Valparaíso, Biobío y Ñuble”, sostuvo el senador Walker tras el encuentro.

El parlamentario agregó que “el ministro Quiroz ratificó el día de ayer que va a dar un veto. Nosotros planteamos que en la misma oportunidad se incorpore este veto aditivo para la reconstrucción de nuestra región”.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri emplazó directamente al Ejecutivo: “Todavía hay espacio, van a hacer un veto supresivo para los intereses de los bancos. Nosotros le pedimos al Gobierno que haga el mismo veto que están haciendo para los intereses de los bancos, para los intereses de la gente que hoy día está sufriendo. Esta región necesita del apoyo, necesita recursos y hoy día vamos a estar acá y vamos a estar luchando con todo para que esos recursos puedan llegar”, emplazó.

En el punto de prensa posterior a la cita estuvieron también los alcaldes Juan Carlos Alfaro (Andacollo), Cristian Herrera (Monte Patria) y Christian Gross (Los Vilos), mientras que el alcalde de Canela, Waldo Contreras, participó del encuentro y otros jefes comunales se conectaron de manera remota.