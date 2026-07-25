Exministra Rubilar carga contra asesores del presidente Kast: “Este poderoso segundo piso es una mala dinámica y debe cambiar”

La exvocera de Sebastián Piñera sostuvo que la polémica por la salida de Mara Sedini no se explica solo por su desempeño, sino por el diseño de gabinete definido por el propio Mandatario, y advirtió que las decisiones en La Moneda se estarían tomando entre el presidente y sus asesores directos, dejando fuera al comité político.

La entrevista concedida por la exministra Mara Sedini sigue generando ruido en el oficialismo. La última réplica provino de la exministra Karla Rubilar, quien sostuvo que la controversia no puede leerse sólo desde el desempeño de la exsecretaria de Estado, sino desde el diseño de gabinete que definió el propio presidente José Antonio Kast.

El debate se abrió el pasado martes, cuando Sedini rompió el silencio en el programa Sin Filtros —del que fue panelista antes de llegar a La Moneda— a poco más de dos meses de dejar la Secretaría General de Gobierno.

En esa conversación, la exvocera acusó presiones internas asegurando que “no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y presionar por personas adentro del Gobierno” y apuntó al segundo piso, la estructura donde se desempeñan los asesores directos del mandatario.

Desde entonces, las reacciones han cruzado al oficialismo y a la oposición. A ellas se sumó Rubilar, quien conoce el cargo de cerca: fue vocera durante la segunda administración de Sebastián Piñera, antes de asumir en el Ministerio de Desarrollo Social.

En entrevista con CHV, la exministra planteó que el Gobierno arrastra una tensión entre una estructura integrada por independientes y técnicos, y la necesidad de contar con figuras con experiencia política para gestionar conflictos, negociar con el Congreso y enfrentar episodios complejos.

“Cuando se tiene más política se va mejor y cuando se tiene menos política se enreda un poquito el proceso”, afirmó.

En esa línea, comparó el momento actual con los inicios de los gobiernos de Piñera y de Gabriel Boric, que partieron privilegiando figuras alejadas de la política tradicional y terminaron incorporando dirigentes con mayor trayectoria.

La responsabilidad del presidente

Sobre el caso específico de Sedini, Rubilar recordó que Kast y su equipo conocían su estilo antes de nombrarla, por su rol en la campaña presidencial y luego en la Oficina del Presidente Electo.

“¿De quién es la responsabilidad de elegir el tono, el estilo y la forma de la vocería de gobierno? Del Presidente de la República, don José Antonio Kast”, afirmó.

Y agregó: “¿Qué quería el Presidente cuando eligió a su vocera de Gobierno?”.

Para Rubilar, si el Mandatario buscaba una vocería dura y confrontacional, la elección era coherente con el perfil conocido de Sedini. El problema, sostuvo, habría surgido cuando después se le pidió moderar su estilo y actuar de una manera distinta.

“¿Por qué, si hicimos un pacto y esto soy yo, me terminaron pidiendo ser otra persona? ¿Por qué me eligieron, entonces?”, planteó Rubilar al interpretar la desilusión manifestada por la exvocera.

La crítica al segundo piso

Rubilar también cuestionó la estructura interna de La Moneda. Aseguró que Sedini habría tenido poco poder, influencia y acceso directo al mandatario, pese a que tradicionalmente el titular de la Segegob forma parte central del comité político.

Según explicó, las decisiones habrían sido adoptadas por Kast junto a integrantes del segundo piso y luego comunicadas a la vocera sólo para su transmisión pública. “Eso es muy difícil”, advirtió.

La exministra sostuvo, además, que es responsabilidad del presidente resolver los conflictos entre sus colaboradores y garantizar la coordinación del equipo: “Siempre es el presidente el que tiene que poner los paños fríos y decirles: ustedes son parte del mismo equipo”.

A su juicio, la experiencia relatada por Sedini constituye una advertencia sobre una dinámica interna que debería corregirse. “Este poderoso segundo piso (…) es una mala dinámica y debe cambiar”, concluyó.