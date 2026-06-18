Cumbre Francia–Chile reunirá a autoridades y empresas para abordar nuevo ciclo de crecimiento

La Cumbre convocará a ministros, autoridades, líderes empresariales y representantes del mundo financiero para abordar desafíos de inversión, innovación y sostenibilidad entre ambos países.

Autoridades de Gobierno, líderes empresariales, inversionistas y representantes de compañías francesas con presencia en Chile se reunirán este 23 de junio en la Cumbre Empresarial Francia–Chile 2026, encuentro organizado por la Cámara de Comercio e Industria Francia Chile en Metropolitan Santiago.

La actividad convocará a cerca de 600 asistentes y busca consolidar a Francia como un socio estratégico de largo plazo para el desarrollo económico de Chile, a través de una agenda centrada en inversión, colaboración público-privada, ejecución de proyectos, transferencia tecnológica, sostenibilidad y competitividad.

Durante la jornada se abordarán sectores clave para el país, como energía, infraestructura, transporte, movilidad, mercado financiero, innovación, sostenibilidad y gestión del agua, en una instancia de diálogo estratégico entre actores públicos y privados de ambos países.

Entre las empresas y entidades participantes se encuentran Aguas Andinas, Airbus, Alstom, Ardian, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, EDF Power Solutions, ENGIE Chile, Groupe ADP, Inria Chile, Sodexo, Société Générale, Transdev y Veolia, entre otras, junto a autoridades y representantes del sector público vinculados a energía, transporte, infraestructura, finanzas, innovación y desarrollo productivo.

Francia como socio estratégico de largo plazo

Desde la Cámara de Comercio e Industria Francia Chile destacan que la Cumbre busca ir más allá de una instancia protocolar, abriendo conversaciones concretas sobre cómo acelerar proyectos estratégicos, fortalecer la colaboración público-privada y generar condiciones para un nuevo ciclo de inversión y crecimiento.

Las empresas francesas tiene una presencia de dos siglos en sectores estratégicos en Chile. Esta Cumbre busca visibilizar ese aporte, pero también abrir una conversación sobre el futuro: cómo profundizar la inversión, acelerar proyectos y construir una relación de largo plazo basada en confianza, innovación y sostenibilidad”, señaló Paul Miquel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Francia Chile.

Las empresas francesas no son solo inversionistas en Chile; forman parte integrante del tejido social y económico del país. Con una trayectoria histórica de confianza, el ecosistema empresarial francés está compuesto por más de 300 filiales que operan con estándares de clase mundial. Esta presencia se traduce en un importante motor de desarrollo económico y movilidad social, generando más de 70.000 empleos directos. Con un stock de Inversión Extranjera Directa (IED) de US$ 1.963 millones, las empresas francesas contribuyen al funcionamiento de sectores esenciales para la vida cotidiana de millones de chilenos.

Sectores clave para el crecimiento

La agenda de la Cumbre estará marcada por los principales desafíos que enfrenta Chile para activar un nuevo ciclo de crecimiento: acelerar la ejecución de proyectos, movilizar inversión, fortalecer la colaboración público-privada y avanzar hacia sectores más sostenibles, competitivos e innovadores.

En energía, la conversación abordará las condiciones necesarias para destrabar proyectos clave para la transición energética, con foco en certeza regulatoria, permisología, coordinación del Estado e infraestructura habilitante. En infraestructura, el énfasis estará puesto en la relación público-privada como factor decisivo para viabilizar inversiones de largo plazo, generar empleo y avanzar en proyectos de alto impacto para el país.

El encuentro también abordará el rol del sistema financiero francés como habilitador del desarrollo, especialmente en sectores como energía, minería, transporte e infraestructura. La discusión apuntará a cómo transformar el capital disponible en proyectos concretos, con mayor velocidad, certeza y escala.

En movilidad y transporte, la Cumbre pondrá en valor el aporte de las empresas francesas en electromovilidad, conectividad regional, transporte público, transferencia tecnológica y formación de talento local, entendiendo la movilidad sostenible como una condición clave para la competitividad de Chile.

El encuentro se realizará el martes 23 de junio de 2026, de 08:00 a 14:00 horas, en Metropolitan Santiago. Las inscripciones se encuentran disponibles en el siguiente link.