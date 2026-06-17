Víctimas del Caso Sartor sacan la voz: “No sabemos si recuperaremos los ahorros de toda una vida”

“Todos compartimos la misma incertidumbre: no sabemos cuánto ni cuándo recuperaremos nuestras inversiones, ni bajo qué condiciones“, agregaron.

Un grupo de 55 personas afectadas por el Caso Sartor dejó ver su preocupación sobre el avance de la investigación en contra del grupo económico y si podrán recuperar lo invertido en la firma.

A través de una carta enviada a El Mercurio, los firmantes indicaron que “han pasado más de 18 meses desde la intervención de la CMF a Sartor Asset Management, y cientos de chilenos seguimos siendo invisibles, sin saber si algún día recuperaremos los ahorros de toda una vida“.

En esta línea, dejaron en claro que “somos personas comunes: jubilados que depositaron sus recursos acumulados durante años de trabajo; profesionales, dueños de pequeñas empresas, padres y madres de familia”.

La investigación contra el Grupo Sartor salió a la luz a fines de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ordenó suspender los aportes a Sartor AGF por eventuales desvíos de fondos de sus aportantes a empresas propias.

A esto se sumó la revocación de la administradora y la liquidación de sus fondos, junto con multar a sus máximos responsables por cerca de $15 mil millones y abrir una serie de aristas que incluso involucran a Azul Azul.

Frente a este escenario, las víctimas de este caso plantearon los efectos de su situación: “Hay quienes hoy dependen de sus hijos para pagar hasta el supermercado o no pueden pagar los colegios de sus hijos; otros han visto truncado su plan de jubilación a pocas semanas de concretarlo o no pueden costearse sus gastos médicos“.

“Todos compartimos la misma incertidumbre: no sabemos cuánto ni cuándo recuperaremos nuestras inversiones, ni bajo qué condiciones“, agregaron.

Es por esto que instaron a las autoridades correspondientes a una pronta resolución, indicando que “lo que pedimos no es un trato especial. Pedimos que el sistema funcione, que las instituciones encargadas de proteger a los ahorrantes den cuenta de su gestión con celeridad”.

“Hacemos un llamado directo a las autoridades y al Congreso: que investiguen, que legislen y actúen para que ningún otro chileno que confíe de buena fe en el sistema financiero tenga que vivir la pesadilla que estamos viviendo nosotros“, sentenciaron.