SNA y CChC suscriben acuerdo para fusionar las radios Agricultura y Pauta

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) informaron la firma de un acuerdo de integración para fusionar a sus emisoras, radio Agricultura y radio Pauta.

“Esta integración reafirma el compromiso de ambos gremios y sus medios de comunicación con la libertad editorial y el pluralismo informativo, clave para apoyar la libertad de emprendimiento y el rol que tienen las empresas en nuestra sociedad, fortaleciendo el trabajo radial a nivel nacional y teniendo presencia en todas las Regiones del país”, consignaron los involucrados en una declaración pública.

Los firmantes dejaron en claro que la intención es que ambas radios mantengan sus respectivas líneas editoriales, “preservando así su identidad”. La gestión operativa de ambos medios quedará bajo la Gerencia General de la actual administración de radio Agricultura.

De acuerdo con los términos del acuerdo, la nueva sociedad quedará conformada en 60% por la Sociedad Nacional de Agricultura SNA y en 40% por la Cámara Chilena de la Construcción, “consolidando en una sola entidad la propiedad de ambos medios de comunicación”. La fusión queda sujeta a las aprobaciones regulatorias que corresponden de conformidad a la ley.