Gustavo Gatica se molesta por apoyo de Kast a Claudio Crespo: “Nuevamente demuestra no estar a la altura”

Pareciera que nuevamente se vuelve un activista de ultraderecha, atrincherado, que busca hacer distinción entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, olvidándose nuevamente de que es el presidente que gobierna a todos en este país”, planteó el diputado.

AGENCIA UNO

El diputado Gustavo Gatica (IND-PC) reaccionó a las palabras de respaldo que el presidente José Antonio Kast le entregó a Claudio Crespo, luego que la Corte de Apelaciones rechazara anular el juicio que absolvió al ex carabinero de ser autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en su contra.

El parlamentario puso énfasis en que la Justicia dio por acreditado que Crespo usó su escopeta antidisturbios y le disparó en el rostro el 8 de noviembre de 2019, lo que le provocó la pérdida de visión.

Al respecto, Gustavo Gatica expresó que “parecía que este caso iba a ser complejo para encontrar la verdad, por las múltiples mentiras de Claudio Crespo, que primero dijo que no estaba en el lugar, luego culpó a otro funcionario e incluso aseguró que su armamento estaba en mal estado”.

“Sin embargo, finalmente, se encontró la verdad: él me disparó directamente al rostro, dejándome ciego”, agregó el diputado.

El legislador aprovechó de destacar la labor desarrollada por la Fiscalía Centro Norte y la PDI, apuntando que fue “formidable”.

“Parecía que la justicia iba a ser tan solo una consecuencia de esa verdad, pero no lo fue. Ahí aparece una contradicción que es difícil de entender”, planteó Gatica.

En esta línea, Gustavo Gatica adelantó que “voy a insistir en algo que dije en enero, después de la finalización del juicio. Nosotros vamos a seguir buscando justicia en tribunales internacionales. Estamos conversando con abogados y abogadas expertas en esas áreas y vamos a recorrer ese camino. Ahora se ve lejano en el horizonte; a veces se ve oscuro, pero vamos a seguir avanzando”.

A nivel nacional, el senador Gatica puntualizó que “en Chile queda un mecanismo que se llama recurso de queja, que se presenta ante la Corte Suprema. Estamos evaluando con los abogados cuál es la acción que corresponde seguir. Sin duda, tenemos en el horizonte la justicia internacional, que creo que es el camino en este tipo de casos. Son procesos muy largos, así que tenemos que estar preparados”.

Junto con ello, Gustavo Gatica criticó los dichos del presidente José Antonio Kast en favor de Claudio Crespo: “Me parece que el presidente nuevamente demuestra no estar a la altura de su cargo. Se le olvida que gobierna para todos los chilenos, incluyéndome. Acá no hay nada que celebrar. Pareciera que nuevamente se vuelve un activista de ultraderecha, atrincherado, que busca hacer distinción entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, olvidándose nuevamente de que es el presidente que gobierna a todos en este país”.