Copec, Shell y Aramco: revisa los descuentos de hasta $300 por litro en bencina durante agosto

Conoce cómo acceder a las promociones que permiten reducir el costo de cada litro de combustible.

En medio del aumento en el precio de la bencina, las principales cadenas de estaciones de servicio mantienen durante agosto una serie de promociones y descuentos que permiten reducir el costo de cada carga.

Dependiendo del banco, la tarjeta o la aplicación utilizada, es posible acceder a rebajas de hasta $300 por litro, lo que puede representar un importante ahorro para el bolsillo.

Los beneficios están disponibles en Copec, Shell y Aramco, aunque la mayoría exige utilizar determinados medios de pago, cargar combustible un día específico de la semana o realizar la compra mediante las aplicaciones oficiales de las compañías.

¿Qué descuentos hay en bencina durante agosto?

Copec

Hasta $200 por litro con Tarjeta de Crédito Coopeuch los jueves.

$100 por litro con Scotiabank (miércoles), Rutpay e Itaú (martes), Banco Internacional (martes), Cencosud Scotiabank y Jumbo Prime (lunes), Bice (domingo), Mach (sábado) y Santander Consumer (viernes a domingo).

7% de cashback con tarjetas BCI los jueves.

Descuentos permanentes con Caja Los Andes, Copec Pay, Automóvil Club y cupones de la App Copec.

Shell

Hasta $300 por litro de cashback con Tenpo los viernes.

Hasta $200 por litro con Scotiabank los jueves.

$100 por litro con Mercado Pago (lunes), Lider Bci (martes), Banco de Chile (miércoles), Banco Bice y Banco Security (domingo).

Además, ofrece $50 por litro en diésel los jueves y un beneficio especial durante el mes de cumpleaños para usuarios de la aplicación.

Aramco

Hasta $300 por litro con Tenpo los viernes.

$150 por litro con Banco Consorcio (lunes), ABC (jueves), Spin (domingo) y clientes Gold de Banco Ripley (miércoles).

Entre $100 y $150 por litro con SBPay los sábados y entre $100 y $150 con Banco Ripley, según la categoría del cliente.

Mercado Pago ofrece $50 por litro los martes.

Antes de aprovechar cualquiera de estas promociones, es recomendable revisar las condiciones de cada convenio, ya que los descuentos tienen topes de devolución, días específicos de vigencia y, en muchos casos, requieren utilizar las aplicaciones oficiales de cada estación de servicio.