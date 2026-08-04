Heroína y cocaína: cómo Gendarmería frustró el ingreso de drogas a la ex Penitenciaría

El procedimiento terminó con la incautación de drogas que intentaban ser ingresadas al recinto.

Una denuncia anónima permitió detectar el primer intento de ingreso de heroína a un recinto penitenciario del país.

La compleja situación quedó al descubierto luego de que funcionarios de Gendarmería interceptaran la droga durante un control de acceso en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como ex Penitenciaría, en la Región Metropolitana.

El procedimiento se desarrolló el pasado 23 de julio, cuando personal del recinto recibió una alerta previa a través del programa Denuncia Seguro, mediante la línea *4242. Con esta información, los funcionarios realizaron una fiscalización a dos personas que intentaban ingresar sustancias ilícitas ocultas al interior de sus cuerpos.

Tania Mora, fiscal del Foco Penitenciario de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó que “la Fiscalía organizó e instruyó a Gendarmería realizar diligencias en torno a poder controlar el ingreso de visitas a dicho penal, con lo cual se introdujo medidas de selección y, posteriormente, de control al interior ya del penal de dichas visitas”, detalló.

Heroína y cocaína: las medidas que adoptó Gendarmería tras histórico intento de ingreso de drogas a una cárcel

Durante la revisión, Gendarmería logró incautar diversas drogas, entre ellas heroína, lo que marcaría el primer registro de ingreso de esta sustancia a un establecimiento penitenciario del país.

La fiscal Mora precisó que al pasar por el escáner corporal, identificaron a dos sujetos que mantenían “en el interior de su cuerpo distintos tipos de droga, entre las que se puede mencionar es heroína, cocaína base, cocaína, marihuana y además un número importante de pastillas”.

Debido a ello, el hallazgo activó los protocolos internos para evitar la entrada de elementos prohibidos al recinto.

Desde la institución destacaron la importancia de la colaboración ciudadana mediante canales de denuncia, ya que la información entregada permitió anticipar el intento de ingreso y realizar el operativo correspondiente.

“Se detuvieron en flagrancia, pasando control de detención. En el control de detención se formalizaron por el delito de tráfico de drogas, quedando uno de los sujetos en prisión preventiva, mientras que el segundo, la Fiscalía tuvo que apelar a la resolución del tribunal, posteriormente revocando la resolución de este mismo y decretándose por la Corte de Santiago la medida cautelar de prisión preventiva”, indicó la persecutora.

El procedimiento se suma a los esfuerzos de control dentro de los recintos penitenciarios para impedir el ingreso de drogas y otros elementos prohibidos que puedan afectar la seguridad al interior de las cárceles.