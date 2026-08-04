Caso ProCultura: Suprema confirma resolución de la CMF que sanciona a Aspor por no pagar dineros protegidos por Gobernación Metropolitana

Claudio Orrego, gobernador de Santiago, celebró la sentencia de la Corte Suprema que rechazó el recurso de la Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) y ratificó la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que los sancionó por no cumplir con el pago de los seguros involucrados para la restitución de los fondos involucrados en el proyecto de prevención del suicidio Quédate de ProCultura.

La Gobernación recalcó que “este fallo confirma que, cuando el Gobierno de Santiago hizo efectiva las pólizas de garantía asociadas al Caso Procultura, la aseguradora tenía la obligación de pagar al primer requerimiento los $1.000 millones que no se ejecutaron del proyecto Quédate, sin exigir antecedentes adicionales, sin condicionar ese pago y sin invocar la existencia de otros litigios para retrasar el cumplimiento de dicha obligación”.

Claudio Orrego planteó que “lo dijimos desde el primer día, Aspor debía pagar. Hoy, la Corte Suprema ha confirmado que teníamos razón. Desde el inicio del caso de ProCultura, sostuvimos que íbamos a recuperar hasta el último peso de los recursos públicos. Por lo que muy tempranamente iniciamos las acciones administrativas y legales para exigir el cobro de las pólizas de seguro involucradas. ¿Qué hizo la empresa de seguro? Obstaculizarlo todo, exigiendo antecedentes que no correspondían, interponiendo acciones dilatorias, en fin, negándose a pagar”.

El gobernador Orrego agregó que “la Corte Suprema ha sido categórica”, ya que Aspor no solo deberá pagar los seguros involucrados, sino que también las multas y sanciones aplicadas por la Comisión de Mercado Financiero (CMF) en contra del comportamiento ilegal de la aseguradora. “Luego de 2 años y medio de juicios civiles tan innecesarios como injustos, exigimos que ASPOR pague, tal como lo ha señalado la Corte Suprema. Nadie, por importante que sea, está por sobre la ley”, concluyó.

Cabe recordar, que el 2022 el Gobierno de Santiago protegió el 100% de los fondos del programa de prevención del suicidio Quédate por un monto que alcanza los $1.600 millones de pesos. El proyecto Quédate alcanzó a ejecutarse en un 40%, atendiendo a casi 12 mil pacientes con ideación suicida -presencialmente, vía chat y web- cuando la fundación ProCultura dejó de pagar a las fundaciones expertas en prevención de suicidio.

Ante la resolución de la Corte Suprema, Aspor indicó en una declaración pública que “respetamos y acatamos el fallo emitido por la Corte Suprema, aunque no lo compartimos. Consideramos que este fallo sienta un precedente para el funcionamiento del mercado asegurador, particularmente en lo relativo a la naturaleza de las pólizas de garantía”.

“En tanto, respecto de la causa civil vinculada a la póliza de garantía del programa Quédate de la Fundación Procultura, cuyo pago se encuentra actualmente suspendido, nos mantenemos a la espera del pronunciamiento de la justicia sobre su procedencia. Los montos reclamados por el GORE Metropolitano se encuentran debidamente provisionados en nuestros estados financieros, para su pago inmediato en caso de que así se determine”.