El ambicioso proyecto que sumará 300 estacionamientos y 130 bodegas al Teatro Caupolicán

La iniciativa busca modernizar la experiencia de quienes visitan el histórico recinto y, al mismo tiempo, aportar a la renovación de uno de los sectores más tradicionales de Santiago.

El Teatro Caupolicán comenzó las obras de un nuevo complejo de infraestructura que contempla una inversión cercana a los US$ 13 millones.

La iniciativa, impulsada por la administración del recinto junto a Inmobiliaria León y BOX Latam, busca mejorar los servicios disponibles para el público y contribuir a la renovación del tradicional sector San Diego.

Los trabajos ya se encuentran en marcha, con labores de movimiento de tierra en las inmediaciones del recinto. La principal novedad será la construcción de un edificio que incorporará 300 estacionamientos, una de las principales necesidades de quienes concurren a conciertos y otros espectáculos en el teatro.

A esto se sumarán 130 bodegas destinadas al almacenamiento y apoyo logístico, además de 10 espacios comerciales ubicados en el primer nivel.

La propuesta pretende beneficiar no solo al público del Caupolicán, sino también a comerciantes, residentes y clientes de los negocios emplazados en el eje San Diego-10 de Julio.

La iniciativa contempla la participación de BOX Latam, empresa que estará a cargo de la gestión del estacionamiento y del centro de bodegas. La firma también considera un modelo que permitirá a inversionistas minoritarios acceder a participaciones asociadas a los ingresos generados por estas instalaciones.

Desde la organización destacan que la intervención podría convertirse en un nuevo impulso para el comercio y la actividad del barrio, al incorporar servicios que actualmente son limitados en la zona. Además, se espera que una infraestructura más ordenada y segura contribuya a mejorar la experiencia de quienes visitan el sector.

“Este proyecto es la culminación de un anhelo de años. Queremos que la experiencia de venir al Caupolicán sea completa y sin contratiempos desde el momento en que el asistente llega al barrio. Esta inversión de US$ 13 millones es nuestro compromiso con la cultura, con nuestro público y con el desarrollo de Santiago“, señaló José Antonio Aravena, administrador del recinto.

Fundado en 1936, el Teatro Caupolicán es uno de los espacios para eventos más reconocidos del país y ha acogido importantes encuentros culturales, políticos y deportivos. Con esta nueva inversión, el histórico recinto busca no solo modernizar sus servicios, sino también participar en la transformación de uno de los sectores tradicionales de Santiago.