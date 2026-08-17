Mallplaza revive millonario proyecto en Concón tras 15 años: así sería el nuevo centro comercial

La iniciativa contempla cerca de 50.000 metros cuadrados de superficie arrendable y alrededor de 200 establecimientos, entre tiendas, restaurantes, servicios y espacios de entretenimiento.

Después de permanecer detenido durante aproximadamente 15 años, un antiguo proyecto de Mallplaza en Concón vuelve a avanzar.

La compañía ingresó el pasado 14 de agosto una Solicitud de Permiso de Edificación para levantar un centro comercial en el sector costero de la comuna, en las cercanías de Bosques de Montemar.

La iniciativa contempla cerca de 50.000 metros cuadrados de superficie arrendable y alrededor de 200 establecimientos, entre tiendas, restaurantes, servicios y espacios de entretenimiento. El recinto también considera la incorporación de un cine y áreas destinadas al encuentro, bajo un formato de menor altura que el de los grandes malls tradicionales.

Desde Mallplaza destacaron que “estamos muy contentos de estar avanzando en un proyecto que estamos seguros aportará a la calidad de vida y al buen crecimiento de Concón”.

La compañía agregó que pretende ofrecer “un centro urbano que se adapta al nuevo contexto de la comuna”, con una combinación de gastronomía, servicios, cine y espacios de encuentro.

El emplazamiento se proyecta en la franja ubicada entre las Dunas de Concón y Avenida Bosques de Montemar, en terrenos que la empresa adquirió en 2011. La propuesta contempla, además, sectores para viviendas de baja altura y áreas de carácter público y forestal.

Uno de los puntos que deberá resolver el proyecto será su impacto sobre la movilidad del sector, especialmente por tratarse de una zona principalmente residencial.

Para disminuir el tránsito por las calles interiores de Bosques de Montemar, Mallplaza plantea concentrar los accesos vehiculares en Avenida Concón-Reñaca y Avenida Edmundo Eluchans. También se contempla una franja residencial de baja altura frente a Avenida Bosques de Montemar, además de medidas de seguridad, coordinación con las autoridades, contratación de trabajadores de la comuna y acciones destinadas a contener el comercio ambulante.

“Queremos que sea un proyecto que esté a la altura de la calidad de vida que Concón busca proteger y potenciar”, sostuvo la empresa.

La iniciativa ya comenzó su etapa de acercamiento con los vecinos. El 14 de agosto, representantes de Mallplaza y de la Municipalidad de Concón se reunieron con integrantes de la Junta de Vecinos de Bosques de Montemar para exponer los principales elementos de la propuesta y recoger inquietudes. La compañía señaló que “actualmente nos encontramos en una etapa inicial del proyecto que incluye el relacionamiento con las comunidades del sector y reuniones técnicas con las autoridades locales”.