Hecha la ley, hecha la trampa: casas de apuestas online activan nuevos sitios para burlar bloqueo y seguir operando en Chile

A menos de 24 horas de que se haya ordenado el bloqueo de los sitios, una decena de casinos online iniciaron acciones para mantener sus operaciones.

A solo horas de que culmine el plazo que dio la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) a las empresas proveedoras de internet para bloquear 42 sitios de casas de apuestas online, las plataformas ya activaron sus estrategias para seguir funcionando en Chile y mantener sus respectivos usuarios.

Diferentes casinos online han habilitado nuevas direcciones web, distintos a los dominios que serán bloqueados. En este marco, están comunicando a sus clientes que podrán continuar usando sus cuentas, saldos y servicios con normalidad. Junto con ello, algunas casas de apuestas han hecho promociones para incentivar el ingreso a sus nuevos sitios.

Las casas de apuestas online que iniciaron acciones para burlar bloqueo

Uno de ellas es Betsala, que a través de redes sociales informó que sus usuarios podrán ingresar al sitio a través de un nuevo dominio, señalando que “tu cuenta sigue siendo la misma. No necesitas registrarte de nuevo. Tu usuario, contraseña y saldo se mantienen”.

Rojabet siguió la misma línea y comunicó que debido a “actualización recientes”, sus usuarios podrán entrar a sus cuentas mediante otro dominio, asegurando que los datos de usuario y contraseña “se mantienen protegidos”.

A estas casas de apuestas se suman: Juegaconelking, Betano, Coolbet, 1xBet, Betsson, Jugabet, Bet365, entre otras.

Frente a esto, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, explicó que la actuación de Subtel responde directamente a las resoluciones judiciales que han establecido la ilegalidad de las plataformas de apuestas online.

Bajo este contexto, la instrucción que enviaron a las compañías considera de manera inicial a 42 dominios, cuyo listado no es definitivo. Esto, precisamente por la estrategia que están adoptando los casinos online.

El proceso para combatir la evasión

Para contrarrestar los subdominios y sitios espejo, existe un mecanismo de coordinación permanente entre Subtel, la Superintendencia de Casinos y las empresas de telecomunicaciones para identificar nuevas direcciones y solicitar su bloqueo.

“Podría mañana la superintendencia de casino enviarnos otro lote de 100 sitios más, 200 sitios más, y las compañías van a tener que ir bloqueando estos sitios, que es lo que podemos hacer”, expuso la autoridad en diálogo con Radio Universo.

En vista de lo anterior, Garrido calificó este mecanismo como una solución “permanente y cíclica”, debido a la aparición de nuevos dominios que obligarían a repetir el procedimientos cada vez que sean identificados.

En resumen, se trata de un proceso de cinco etapas: En primer lugar, Polla o Lotería deberán denunciar ante la Superintendencia de Casinos aquellos dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados que puedan pertenecer a casinos online y luego este organismo se encargará de determinar si ello es efectivo o no. Esta información luego será remitida a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que se encargará de comunicar a las telcos la lista de dominios para que ejecuten el bloqueo, fijando además un sistema de revisión permanente para botar rápidamente los “sitios espejo” que intenten saltarse la medida.