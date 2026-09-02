Kast descarta pedir a Milei la derogación de polémico decreto sobre Estrecho de Magallanes

El presidente José Antonio Kast aseveró que no pedirá a su par Javier Milei que derogue el polémico decreto de la Casa Rosada que contradice los tratados limítrofes sobre el Estrecho de Magallanes y apunta a su control conjunto entre Chile y Argentina.

Consultado sobre esta situación, el mandatario declaró desde Punta Arenas que “llevamos cinco años con un decreto que firmó el presidente anterior de Argentina, y lo que yo puedo reiterar aquí en el Estrecho de Magallanes es que el Estrecho de Magallanes es chileno, y que Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes, como ya se ha señalado en los tratados internacionales ,dos tratados internacionales”.

Es en este contexto, que José Antonio Kast dejó en claro que “nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo. Ahí no hay ninguna duda de quien tiene el control y la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes”.

“El día de mañana (jueves) tendremos una reunión con el presidente Milei, como hemos tenido otras anteriores, donde hablaremos de distintos temas. Este tema está zanjado. Más allá de la firma de un decreto o que pone término a un decreto que firmó el señor Fernández, lo señalé en otras oportunidades, hoy día Chile tiene una muy buena relación con los tres países vecinos, bastante mejor que la que tuvimos durante el periodo anterior. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Es buscar la integración en temas de infraestructura, en temas de conectividad”, sentenció el presidente Kast.