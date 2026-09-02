Pasajero muere tras ser impactado por tren en estación Pajaritos de Metro de Santiago

El accidente ocurrió durante la mañana y provocó el cierre temporal de la estación de Línea 1.

Un pasajero murió este miércoles tras ser impactado por un tren que ingresaba a la estación Pajaritos de la Línea 1 de Metro de Santiago.

El accidente generó el cierre temporal del recinto mientras se desarrollaban las diligencias y trabajaban los equipos de emergencia.

Pasajero muere tras ser impactado en estación Pajaritos

Según informó Metro, el trágico hecho ocurrió cerca de las 11:20 horas, cuando la persona traspasó la línea amarilla de seguridad del andén justo cuando el tren ingresaba a la estación.

“A las 11.20 del día de hoy se produjo un accidente en estación Pajaritos de Línea 1, luego que una persona traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación”, señaló la empresa.

Producto del impacto, el pasajero falleció. “La persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida”, indicó la empresa de transporte.

Asimismo, y de acuerdo con imágenes difundidas tras el hecho, el accidente ocurrió en el andén y no directamente sobre las vías.

Debido a lo anterior, Metro lamentó lo ocurrido y señaló que entregó asistencia a la familia, además de activar los protocolos correspondientes. “Metro lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia, junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente. Metro envía sus condolencias a la familia”.

Finalmente, la empresa informó que a las 15:04 horas se normalizó el servicio en la estación Pajaritos de Línea 1, luego de que finalizaran las diligencias asociadas a la emergencia.