Carter cuestiona manejo del Gobierno por Estrecho de Magallanes: “Llevan a Kast a un callejón sin salida”

El parlamentario lanzó duros dardos a las intervenciones del titular de Defensa y Cancillería ante la demora de Argentina para derogar polémico decreto.

El senador Rodolfo Carter (IND-REP) cuestionó el manejo de La Moneda frente a la polémica generada por la soberanía del Estrecho de Magallanes, tras los llamados de ministros para que Javier Milei derogue el decreto argentino que establece el control conjunto del territorio chileno, lo que fue descartado por el propio presidente José Antonio Kast.

En entrevista con T13, el legislador expresó que “la sucesión de errores y ansiedad que hay dentro del Gobierno por robar cámaras, lo único que dañan es a la causa de Chile y al presidente Kast”, en alusión al canciller Francisco Pérez Mackenna y su par de Defensa, Fernando Barros.

Si bien el senador Carter reconoció que desde Argentina apuntan a una “política deliberada de tratar de correr la frontera hacia el Pacífico”, cuestionó las declaraciones de Pérez Mackenna y Barros sobre el tema.

“Lamentablemente, la ansiedad de algunos ministros por salir en cámara a anunciar la baja del decreto lo único que hace es llevar al presidente Kast a un callejón sin salida”, acusó el parlamentario.

En esta línea, Rodolfo Carter planteó que “¿qué vamos a hacer si el presidente Milei no lo baja? ¿Lo vamos a expulsar del país? Ni el presidente de Chile ni el presidente argentino son objeto de un reality. Esto requiere discreción, firmeza y además saber un poco de historia”.

“Tenemos que tener una posición firme, clara, no aceptar ninguna ambigüedad en este tema y por el otro lado, tener una defensa lo suficientemente sólida”, agregó.

Consultado sobre el alcance del encuentro entre José Antonio Kast y Javier Milei, dejó ver sus dudas respecto a si servirá para dejar atrás la controversia sobre el Estrecho de Magallanes.

“Lo que esperamos es que la reunión mañana sea productiva, que se establezca un buen canal de conversaciones y con la sobriedad y con la firmeza a la vez de nuestra Cancillería que obtengamos un resultado como el que buscamos. Yo personalmente tengo dudas que lo logremos”, sentenció.