Congreso aprueba bono por hijo: estos son los requisitos y fecha de pago

“Este bono busca aliviar la situación de miles de hogares con niños que hoy están haciendo cuentas para cubrir lo básico”, dijo la ministra de Desarrollo Social.

La Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde al Bono por hijo, también llamado, Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez y lo despachó para continuar su proceso hasta convertirse en ley.

El aporte contempla el pago único de $30.000 por cada niño o niña menor de 13 años al 1 de junio de 2026, perteneciente a un hogar dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

De esta forma, una familia con dos hijos que cumplan los requisitos podría recibir $60.000. El monto, además, no será imponible ni tributable.

Entre las modificaciones incorporadas durante la tramitación se encuentra la inclusión de menores que estén bajo modalidades de cuidado alternativo familiar, quienes no deberán acreditar pertenencia al 80% del RSH.

También podrán acceder niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027, siempre que sus madres formen parte del 80% más vulnerable del RSH. En estos casos, el dinero será asignado a la madre registrada en la inscripción de nacimiento.

La iniciativa establece, además, un orden de prioridad para definir al receptor cuando el menor sea causante de otros beneficios, comenzando por el Subsidio Familiar (SUF), seguido de la Asignación Familiar o Maternal, el Subsidio de Discapacidad y las transferencias de Seguridades y Oportunidades.

No será necesario postular, ya que la entrega se realizará de manera automática con información del RSH y otros registros estatales.

Respecto de la fecha, todavía no existe un día confirmado, ya que primero deben concretarse la promulgación y publicación de la ley en el Diario Oficial.

El Gobierno espera iniciar los pagos lo antes posible y se ha planteado que podrían comenzar durante las próximas semanas. “Este bono busca aliviar la situación de miles de hogares con niños que hoy están haciendo cuentas para cubrir lo básico, y se paga sin postulaciones ni trámites, con la información que el Estado ya tiene. Asumimos este compromiso durante la Cuenta Pública y hoy hemos cumplido”, explicó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.