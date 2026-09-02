Fiestas Patrias 2026: “Chile Lindo” vuelve a Vitacura con La Noche y Los Jaivas

El evento familiar se realizará este fin de semana en el Parque Bicentenario y reunirá música en vivo, gastronomía, cueca, juegos y actividades para grandes y chicos.

La segunda edición de “Chile Lindo” se realizará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Parque Bicentenario de Vitacura, como una de las actividades que dará inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias.

La iniciativa, organizada por la Corporación Cultural de la Municipalidad de Vitacura, contempla una programación para toda la familia.

“Como ya es tradición, en Vitacura damos inicio a las celebraciones del Mes de la Patria con una fiesta familiar, donde la música, la gastronomía y las actividades revisitan nuestras tradiciones y cultura”, dijo la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

Además, agregó: “Este año tenemos preparada una parrilla para todos los gustos, con espectáculos infantiles como Otro Arte, Con Tormento y Pandero para los amantes del folclore, y La Noche y Los Jaivas como los platos fuertes para todo público”.

La agenda musical tendrá como protagonistas a La Noche, que cerrará la jornada del sábado a las 20:00 horas con un show de cumbia, y Los Jaivas, quienes estarán a cargo del cierre del domingo en el mismo horario.

También se presentarán artistas y agrupaciones como Mirtha Iturra, Olivia García, Clemente, Benjamín Walker, Soy Irracional y Las Corraleras + Las Comaires. A esto se suman espectáculos de teatro y circo, junto con clases gratuitas de cueca tradicional y urbana.

El panorama incluirá además juegos mecánicos y tradicionales, una granja educativa, paseos a caballo y en tren, organilleros y chinchineros.

La oferta se complementará con emprendedores locales y gastronomía típica, como empanadas, anticuchos y sopaipillas, además de alternativas vegetarianas.

El evento se desarrollará en Av. Bicentenario 3800, con entradas desde $15.000 para público general, mientras que adultos mayores podrán acceder por $8.000 y quienes tengan tarjeta Mi Vita o sean suscriptores de El Mercurio pagarán $10.000.