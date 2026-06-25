Santander Asset Management asume mandato de inversión de fondo que respaldará el nuevo sistema previsional

La gestora administrará la cartera de renta fija nacional de largo plazo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), creado en el marco de la Reforma de Pensiones.

Santander Asset Management (SAM) se adjudicó el mandato de inversión en Renta Fija Nacional de Largo Plazo del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), en el marco del proceso de licitación pública definido por el Consejo Directivo de la institución.

El FAPP, creado en el contexto de la Reforma de Pensiones chilena, tiene por objetivo contribuir a la sostenibilidad del sistema previsional mediante la administración de recursos con una visión de largo plazo. En este contexto, Santander AssetManagement será responsable de gestionar el mandato de Renta Fija Nacional de Largo Plazo, comenzando la administración de los recursos a partir de julio de 2026.

La adjudicación representa un hito estratégico para SAM, al consolidar una relación de largo plazo con uno de los inversionistas institucionales más relevantes del país. El mandato contempla un plazo inicial de cinco años, renovable por dos períodos adicionales de dos años cada uno, y tiene como objetivo genear rentabilidad real de largo plazo, en línea con la naturaleza intergeneracional del Fondo.

Diego Ceballos, gerente general de Santander Asset Management, señaló que “este es un hito muy relevante para nuestro negocio en Chile. Refleja la confianza en nuestras capacidades de inversión, la rigurosidad de nuestra gestión de riesgos y la experiencia de nuestros equipos para administrar recursos estratégicos para el desarrollo del país. Asumimos este mandato con una visión de largo plazo y el firme compromiso de contribuir al cumplimiento de los objetivos del FAPP”.

Capacidades globales con conocimiento local

Santander Asset Management combina capacidades globales con conocimiento local para ofrecer soluciones de inversión a clientes individuales e institucionales en distintas geografías. La gestora tiene presencia en nueve países y administra más de 275.000 millones de euros en activos. Ceballos agregó que “este mandato representa una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para poner al servicio del país nuestra experiencia en gestión de inversiones. Nuestro foco estará en generar valor de manera consistente, con una mirada de largo plazo y una administración rigurosa de los riesgos”.



