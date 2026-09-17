El impacto que tendría en Chile una nueva alza de tasas del Banco Central

La Reserva Federal elevó su tasa por primera vez desde julio de 2023, una decisión que podría generar efectos en el tipo de cambio y en la política monetaria chilena.

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de elevar su tasa de interés por primera vez desde julio de 2023 podría generar repercusiones en Chile, particularmente sobre el tipo de cambio y las decisiones del Banco Central.

El economista Héctor Osorio, socio de PKF Chile, anticipó que el organismo chileno podría optar por un incremento de 25 puntos base en su próxima Reunión de Política Monetaria, lo que elevaría el costo del crédito para los consumidores y contribuiría a contener la inflación.

El impacto que tendría en Chile una nueva subida de tasas del Banco Central

“Es muy importante que asumamos que lo más probable es que el Banco Central, en su próxima Reunión de Política Monetaria, también incremente la tasa base en 25 puntos, lo que significa cierta subida en el nivel de costo para los consumidores, situación que presionaría a la baja el nivel de inflación, pero sin descontrolarlo”, sostuvo Osorio.

El economista, no obstante, precisó que el escenario inflacionario nacional es distinto al estadounidense: “en el último mes la inflación en Chile anotó un monto importante”, aunque “tampoco es que esté descontrolada ni mucho menos”.

Otro de los posibles efectos se relaciona con el dólar y los activos locales. El académico Javier Mella, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, señaló: “En términos generales, esto es una mala noticia para Chile: por un lado, se espera un alza en el dólar, acompañado de menor demanda por activos locales, lo que se debería ver reflejado en precios de los activos; por ejemplo, en la bolsa local”.

Además, afirmó que “Asimismo, esto hace más difícil al Banco Central realizar potenciales bajas en su Tasa de Política Monetaria. Si bien no lo hace imposible, genera mayores riesgos asociados a un mayor tipo de cambio, y posibles presiones inflacionarias”.

El comportamiento del dólar ya había recogido parte de las expectativas respecto de la política monetaria estadounidense. Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, explicó que el impacto en Chile “ya se vio”, apuntando a la evolución de la divisa desde los $853 registrados meses atrás hasta los $962 mencionados en su análisis.

“Es casi un 13% de apreciación del peso, y el punto de quiebre está claramente identificado: fueron tras las primeras reuniones de Kevin Warsh (presidente de la Fed) en junio, donde mantuvo la tasa, pero abrió la puerta a subirla. Solo con eso, el dólar subió 20 pesos en Chile. Entonces, no hizo falta que subiera, bastó con que dijera que podría hacerlo”, afirmó. Tras conocerse el nuevo anuncio, la moneda estadounidense ha registrado movimientos acotados, luego de cerrar el miércoles cerca de los $958.