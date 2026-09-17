Serie Exploradores inicia en TVN su 11° temporada: alcanzará 600 reportajes sobre ciencia chilena

La serie de divulgación Exploradores: Del Átomo al Cosmos iniciará su undécima temporada en Canal 24 Horas de TVN, con un repertorio de reportajes que incluyen temas como la violencia en el pololeo, la chatarra electrónica que se acumula en el Desierto de Atacama, revolucionarios tratamientos para el Parkinson diseñados en Chile y los procesos celulares que intervienen en la metástasis en cáncer.

Con este nuevo ciclo, que comenzará el próximo martes 6 de octubre a las 15:30 horas, el programa alcanzará las 600 historias sobre ciencia chilena emitidas desde su estreno.

Pablo Rosenblatt, director del Programa Eureka del Centro Ciencia & Vida, es el creador de Exploradores, un espacio que partió como una coproducción entre Canal 24 Horas de TVN e Imago Producciones. Hoy, el programa es también apoyado por el Instituto Milenio de Oceanografía, el Centro Ciencia & Vida (de la Fundación Ciencia & Vida y la Universidad San Sebastián) y Digital Education.

“En la televisión actual es casi un milagro que un programa esté 11 años al aire. El mundo de la ciencia en Chile es pequeño y complejo, con personas muy exigentes, muy acostumbradas a pensar y a reflexionar. Consolidar un equipo para hacer esta serie es muy valioso”, señaló Rosenblatt, destacando que durante su historia Exploradores ha cubierto prácticamente toda la diversidad de la ciencia que se produce en Chile desde la biotecnología hasta la astronomía.

El espacio se transmite en señal abierta, cable y plataformas digitales, con investigaciones de instituciones de distintas regiones del país. Cada capítulo reúne tres reportajes y una entrevista en estudio entre el periodista de TVN Nicolás Vial y el director del centro o el vicerrector de investigación de la universidad anfitriona. Los episodios se emiten tres veces por semana y el capítulo completo, así como cada pieza individual, quedan disponibles en YouTube.

Los centros del ciclo 2026

La nueva temporada de Exploradores tendrá como entidades protagonistas al Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E; al centro oceanográfico COPAS; al Centro Ciencia & Vida; y a las universidades Autónoma de Chile, de los Andes y Andrés Bello, entre otras instituciones de distintas regiones.

En el norte, la Universidad Andrés Bello investiga la acumulación de residuos electrónicos en el Desierto de Atacama. Chile genera entre siete y ocho kilos de estos desechos por persona al año, según Mardones. El Centro Ciencia & Vida presenta estudios sobre cómo distintas señales modulan los mecanismos celulares asociados a la metástasis, mientras el AC3E aborda temas vinculados a la industria. La programación incluye además terapias y pruebas diagnósticas para el Parkinson y descubrimientos en astronomía.

La violencia en el pololeo es otro de los ejes del ciclo, con el trabajo que desarrolla la Universidad Autónoma sobre las características de estas relaciones entre jóvenes en edad escolar. A esa línea se suman contenidos de centros orientados a la sociología y un reportaje sobre suicidio. “Las ciencias sociales reflexionan sobre para qué se hace esta ciencia, por qué y qué impacto tiene”, plantea Rosenblatt.