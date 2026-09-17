La Moneda confirma negociaciones con concesionarias para rebajar tarifas y contener alzas del TAG

“El Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante conversaciones con múltiples concesionarias para ver de qué manera, de forma libre, hay espacio para poder negociar mejores tarifas”, precisó el subsecretario del Interior.

AGENCIA UNO

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, ratificó que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está en conversaciones con las concesionarias de las carreteras para rebajar tarifas y enfrentar alza del TAG.

Pavez declaró en un punto de prensa que “es muy importante entender que el Estado de Chile es un Estado que tiene que comprometer a sus sucesivos gobiernos en pos de la seriedad y del respeto al Estado de derecho, lo que incluye el respeto a los contratos vigentes”.

“El Ministerio de Obras Públicas está llevando adelante conversaciones con múltiples concesionarias para ver de qué manera, de forma libre, hay espacio para poder negociar mejores tarifas“, precisó el subsecretario del Interior.

Máximo Pavez adelantó que, cuando estas conversaciones lleguen a buen puerto y se logren resultados, “por supuesto que se van a dar a conocer, pero es muy importante entender que el entramado de la concesionaria involucra distintos contratos con distintos alcances, con distintas empresas. Por lo tanto, es una conversación que tiene que darse en múltiples direcciones y en múltiples ámbitos”.

“Es reiterar la voluntad del Gobierno de Chile de, conversando en el ámbito del respeto a los contratos vigentes, poder junto con las concesionarias, buscar mecanismos que permitan a todos los usuarios de las carreteras concesionarias acceder al servicio en mejores condiciones“, agregó.

Las palabras de Máximo Pavez se suman a lo expresado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, a radio Universo, donde sostuvo que “nosotros estamos trabajando muy activamente al respecto. Ahora, las tarifas no son iguales, porque las tenemos bajo ley de concesiones, tenemos 81 contratos y son contratos negociados algunos hace 30 años y otros hace seis meses (…) Por lo tanto, unificarlo es muy complejo”.

“Nos hemos dado cuenta que algunos contratos, a lo largo del tiempo transcurrido tantos años, por sus fórmulas de reajuste, empiezan a ser poco sustentables, es decir, empiezan a reflejar un precio que es demasiado caro para la ciudad”, recalcó Balmaceda.

Ante esto, el representante del MOP puntualizó que llevarán a cabo conversaciones, de manera individual, con las concesionarias de las carreteras: “Vamos a poder dar buenas noticias de aquí a fin de año con la primera concesionaria que va voluntariamente a acceder a un acuerdo para modificar las tarifas, de modo de que la curva de reajuste de estas se aplane en el tiempo y no sigan aumentando los precios al ritmo que lo han hecho en el pasado”.