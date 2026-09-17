Donald Trump invita a Kast a recepción con líderes de la ONU

El Presidente Kast fue convocado a la recepción que Donald y Melania Trump ofrecerán a los jefes de Estado que participen en la Asamblea General de la ONU.

El presidente José Antonio Kast fue invitado a la recepción que Donald Trump y la primera dama estadounidense, Melania Trump, ofrecerán en Nueva York a los jefes de Estado que participen en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por medios nacionales, el Mandatario chileno contempla asistir a la actividad, que se desarrollará durante su primera participación en la instancia internacional.

Trump invita a Kast a recepción con líderes de la ONU

La recepción corresponde a una actividad habitual asociada a la Asamblea General y permitirá que Kast y Trump coincidan presencialmente durante la visita del Presidente chileno a Estados Unidos.

Sin embargo, la convocatoria no constituye una reunión bilateral ni significa que exista una cita privada programada entre ambos mandatarios. La actividad se realizaría, al igual que en ocasiones anteriores, en el Hotel Lotte New York Palace, en Manhattan.

La invitación se conoce en medio de las versiones sobre eventuales gestiones para generar un encuentro entre ambos gobernantes, en un escenario marcado además por las diferencias comerciales derivadas de los aranceles estadounidenses.

Kast viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde tendrá una agenda que contempla encuentros con autoridades internacionales. La presencia del Presidente en la recepción de Trump le permitirá compartir con otros líderes que acudirán a la cita anual de Naciones Unidas, aunque por ahora no existe confirmación de una reunión privada con el mandatario estadounidense.