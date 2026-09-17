Germán Naranjo Maldini cumple medidas cautelares en Sao Paulo y es monitoreado mediante una tobillera electrónica mientras avanza la investigación en su contra.

El ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini, investigado en Brasil por un caso de injuria racial, será internado en una clínica de Sao Paulo luego de que la jueza a cargo de la causa, Fabiana Alves, acogiera una solicitud presentada por su defensa.

El ingreso al recinto médico está previsto para hoy, mientras el profesional permanece en la ciudad bajo medidas cautelares y con monitoreo mediante una tobillera electrónica.

De acuerdo con la resolución judicial, la clínica se encuentra en Cotia, dentro de la región metropolitana de Sao Paulo, por lo que Naranjo no requiere una autorización especial para trasladarse hasta el lugar.

Chileno acusado de injuria racial en Brasil será internado en clínica de Sao Paulo

“Es evidente que no existe prohibición de circulación dentro de la región metropolitana de Sao Paulo, área que incluye la municipalidad de Cotia, donde se ubica la clínica indicada por el acusado para su hospitalización voluntaria”, señala el documento. La magistrada agregó que “Por lo tanto, no se requiere autorización judicial para la hospitalización y, en principio, el monitoreo electrónico no se activará durante el desplazamiento indicado por la defensa”.

La jueza, sin embargo, estableció que el tribunal deberá mantenerse informado respecto del domicilio del acusado. “En cualquier caso, dado que la medida cautelar estipula que el acusado debe mantener informado al tribunal de cualquier cambio de domicilio, acepto la solicitud como notificación de dicho cambio, aunque sea provisional, y la defensa deberá informar al tribunal de cualquier cambio posterior, así como garantizar que el acusado esté disponible para someterse a los exámenes necesarios”, concluyeron.

Según los antecedentes citados por Ex-Ante, la Fiscalía de Sao Paulo no presentó objeciones al traslado del ejecutivo a la clínica.

Naranjo fue detenido tras protagonizar un incidente a bordo de un avión durante una escala en Sao Paulo, hecho que quedó registrado en un video posteriormente difundido ampliamente. En las imágenes, el ejecutivo aparece profiriendo insultos racistas y homofóbicos contra un tripulante de cabina.

El chileno permaneció tres meses en prisión preventiva y actualmente es investigado por injuria racial, amenazas a la policía, resistencia al arresto y desacato a la autoridad, entre otros cargos. Durante una audiencia reconoció atravesar problemas de salud mental y, según los antecedentes del caso, podría enfrentar una pena de hasta 14 años de prisión.