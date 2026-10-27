Las Salinas ingresa a tramitación cinco proyectos clave con inversión total de US$ 1.000 millones

El ingreso, ante la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar y el Ministerio de Transportes, da continuidad a los avances de regeneración ambiental en el Paño Sur y que se presentó públicamente en la visión urbana de 2023.

La DOM y el Ministerio de Transportes recibieron las carpetas que presentó Inmobiliaria Las Salinas para iniciar la tramitación que permitirá comenzar a materializar un barrio sostenible en el terreno donde antes se ubicaron las petroleras de avenida Jorge Montt.

Se trató del ingreso de cinco carpetas: cuatro ante la Dirección de Obras Municipales (DOM) y una ante el Ministerio de Transportes, a través del Sistema de Evaluación de Impacto en Movilidad (SEIM).

De esta forma, en la DOM se encuentra la Subdivisión predial y urbanización del Paño Sur, que es la que define principalmente la ubicación de las avenidas que el Plan Regulador establece sobre el paño, incluido un primer tramo de la extensión de avenida Libertad, de aproximadamente 350 metros, además de otras vías menores.

Este proceso permite definir también uno de los principales parques del barrio: el Parque Ladera. Junto a ello, Las Salinas sumó tres anteproyectos de edificación, uno por cada manzana que resulta de las vías que propone el Plan Regulador.

En tanto, ante el MTT, Las Salinas ingresó el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) conjunto (SEIM, Ministerio de Transportes), que evalúa el efecto en la movilidad y las obras de mitigación del barrio en su conjunto.

Desde Inmobiliaria Las Salinas apuestan por desarrollar un barrio con vivienda, oficinas, hotelería, comercio y servicios, parques y espacios de uso público, un centro de convenciones y accesibilidad para todos, conectado con la ciudad y frente al mar.

El proyecto completo contempla edificaciones de hasta 12 pisos, más del 40% de su superficie destinada a espacios de uso público y dos parques urbanos frente al mar, con pasarelas y miradores.

“Este es un momento para celebrar. Lo que comenzó en 2014 como una conversación con la comunidad, y que en 2023 se hizo público, hoy entra en tramitación formal. Queremos un desarrollo a escala humana, que ponga su potencial al servicio de Viña del Mar: un barrio para los vecinos, viable para la inversión y planificado para la ciudad”, señala Ricardo Labarca, gerente general de Las Salinas.

