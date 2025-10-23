Suprema respalda proyecto Las Salinas en Viña del Mar y mantiene su aprobación ambiental

El proyecto que busca desarrollar la Inmobiliaria Las Salinas, y que considera una inversión total de USD 1.300 millones a 2040, enfrenta la oposición de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La Corte Suprema le dio un espaldarazo el polémico proyecto Las Salinas, desarrollado por una filial de Copec en Viña del Mar, tras mantener la aprobación que le otorgó el Segundo Tribunal Ambiental.

Según detalló La Tercera, el máximo tribunal rechazó los recursos presentando en contra de la RCA favorable del llamado Saneamiento del Terreno Las Salinas.

Tras conocer el fallo, la Inmobiliaria Las Salinas destacó que “esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo, reafirmando la consistencia técnica y jurídica del proyecto y la validez de los procesos realizados durante todo este tiempo”.

El proyecto que busca desarrollar la Inmobiliaria Las Salinas, y que considera una inversión total de USD 1.300 millones a 2040, enfrenta la oposición de la alcaldesa Macarena Ripamonti.

Por su parte, el gerente general de Copec, Arturo Natho, y el gerente general de la Inmobiliaria Las Salinas, Ricardo Labarca, se entrevistaron con el ministro de Economía, Álvaro García, el pasado 26 de septiembre, para “exponer cómo la permisología y el exceso de burocracia, junto con la falta de coordinación administrativa entre organismos del Estado, están retrasando de manera grave la ejecución del proyecto de ambiental y urbano de Las Salinas”.

Según el acta oficial del encuentro, los ejecutivos solicitaron “lineamientos que permitan corregir esta lógica administrativa que prolonga plazos y genera incertidumbre, aun cuando los fundamentos técnicos y ambientales ya han sido resueltos y validados por diversos tribunales. El propósito es asegurar certeza regulatoria para la toma de decisiones y facilitar la materialización de inversiones relevantes en Viña del Mar”.