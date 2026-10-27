Banco Central mantiene tasa de interés en 4,5% y advierte: “Riesgos para inflación han aumentado de forma relevante”

“En línea con las mayores presiones de costos, las expectativas de inflación de corto plazo del mercado han aumentado de manera significativa”, precisó el organismo.

AGENCIA UNO

El Banco Central acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 4,5%, por unanimidad de sus miembros, dejando ver sus temores por los riesgos de la inflación a corto plazo.

En su informe, el instituto emisor puntualizó que “en el plano externo, durante las últimas semanas se han intensificado las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, configurando un panorama de precios de la energía más adverso que el considerado en el escenario central del IPoM de septiembre”.

“Al mismo tiempo, un fenómeno de El Niño inusualmente intenso ha comenzado a afectar los precios internacionales de los alimentos, sumándose a las presiones por costos de energía, transporte y fertilizantes asociadas a los conflictos bélicos”, agregó el organismo.

El Banco Central precisó que “las condiciones financieras internacionales se han vuelto más restrictivas, en un contexto de perspectivas de política monetaria más contractivas, caídas de las bolsas, una apreciación global del dólar y alzas de las tasas de interés de largo plazo”.

Respecto a la inflación, el Banco Central argumentó que el IPC acumulado a septiembre “es acorde con lo previsto en el último IPoM (4,1% y 3,2% anual para el IPC total y subyacente, respectivamente). En gran parte, ésta ha continuado determinada por el alza del valor de los combustibles, cuyo traspaso a otros precios ha seguido los patrones históricos. No obstante, en línea con las mayores presiones de costos, las expectativas de inflación de corto plazo del mercado han aumentado de manera significativa”.

Ante este escenario, el Banco Central recalcó que “los riesgos para la inflación han aumentado de forma relevante. Si bien en su conjunto los datos de IPC han estado en línea con lo previsto, las proyecciones para los próximos meses aumentan significativamente, ubicándose por sobre la trayectoria del escenario central del IPoM”.