Jeannette Jara acusa “falta de liderazgo tremenda” de Kast: “Pareciera que Rabat está pauteando al presidente”

Para Jeannette Jara, no se puede sostener a Fernando Rabat en el Gabinete “ante una situación como esta, en la que niños y niñas han quedado expuestos a sus victimarios, a que el ministro no asuma su responsabilidad política”.

AGENCIA UNO

Jeannette Jara entregó su postura por la polémica que involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuestionando el blindaje que le entregó el presidente José Antonio Kast, de quien planteó que mostró una “falta de liderazgo tremenda”.

La ex candidata presidencial se refirió a la postura expresada por el jefe de Estado en Europa, donde reiteró su respaldo a Rabat, desestimando las críticas por entregar, por vía administrativa, rebaja a condenas a violadores de niños.

“Pareciera que el ministro (Rabat) está pauteando al presidente; hay una falta de liderazgo tremenda”, dejó en claro la ex ministra del Trabajo, quien indicó que este episodio es “un error político, porque en definitiva el ministro Rabat -no tengo dudas- va a terminar saliendo del gabinete, y será pronto, eso es evidente”.

Para Jeannette Jara, no se puede sostener a Fernando Rabat en el Gabinete “ante una situación como esta, en la que niños y niñas han quedado expuestos a sus victimarios, a que el ministro no asuma su responsabilidad política”.

“El mismo (Rabat) le está haciendo un flaco favor a su gobierno”, indicó Jara en una actividad de adultos mayores, quien puntualizó que la demora en la remoción del titular de Justicia profundiza la crisis de gobernabilidad del Gobierno de Kast.