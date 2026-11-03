Fiscalía pide 22 años de cárcel para Jorge Valdivia y Maite Orsini figura entre los testigos

La acusación involucra dos denuncias por hechos ocurridos en octubre de 2024 y contempla a Maite Orsini entre los testigos del eventual juicio oral

La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó un total de 22 años de cárcel para el exfutbolista Jorge Valdivia, en el marco de la acusación formal presentada por dos delitos sexuales que habría cometido en octubre de 2024.

El Ministerio Público pide 12 años de presidio por uno de los casos y otros 10 años por el segundo, dando paso a la etapa de preparación del juicio oral.

Fiscalía pide 22 años de cárcel para Jorge Valdivia

La investigación se originó a partir de dos denuncias independientes. La primera corresponde a hechos que habrían ocurrido el 20 de octubre de 2024, cuando una mujer tatuadora se reunió con Valdivia en un restaurante de Providencia.

Según su relato, perdió la conciencia tras consumir alimentos y alcohol, y despertó posteriormente con señales de haber mantenido relaciones sexuales. Dos días después, otra mujer denunció un episodio que habría ocurrido el 18 de octubre, luego de reunirse con el exjugador en un restaurante de Vitacura y trasladarse hasta su departamento.

Entre los antecedentes que la Fiscalía pretende presentar durante el juicio figura la declaración de la exdiputada Maite Orsini, quien mantenía una relación sentimental con Valdivia al momento de los hechos.

De acuerdo con la investigación, la exparlamentaria intercambió mensajes con el imputado mientras este se encontraba con la primera denunciante en un restaurante peruano de Providencia, lo que podría resultar relevante para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Con la presentación de la acusación, el caso avanza hacia la preparación del juicio oral, instancia en la que la defensa del exfutbolista buscará desestimar los cargos.

Valdivia ha sostenido su inocencia y ha afirmado que las relaciones fueron consentidas. Durante la investigación, el exseleccionado nacional permaneció 52 días en prisión preventiva, en dos periodos entre octubre de 2024 y enero de 2025, cuando la Corte Suprema acogió un recurso de amparo y sustituyó la medida cautelar por arresto domiciliario nocturno.