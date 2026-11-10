La infidelidad de su CEO le costó a Nvidia 500 mil millones de dólares en dos días

La caída en el valor bursátil de la empresa la hizo retroceder al tercer lugar entre las más valiosas del mundo, por detrás de Apple y Microsoft.

EL CEO.

La indagatoria en torno al presunto espionaje de China a Nvidia, gracias al romance entre Alice Huang y el CEO de la empresa, Jensen Huang, le está pasando la cuenta a la compañía de semiconductores, en particular al precio de sus acciones.

De acuerdo con lo informado por los medios especializados, en apenas dos días los papeles de Nvidia han evidenciado una caída del 10% en Wall Street.

Aquello, en medio de la decisión de la compañía de iniciar una investigación independiente para aclarar lo ocurrido y si, eventualmente, pudo existir una operación de espionaje por parte del gigante asiático.

Mercado generó la caída del precio de las acciones de Nvidia

Más allá de la infidelidad y las denuncias sobre un posible espionaje en Nvidia, los expertos apuntan que la caída en el precio de sus acciones en Wall Street se debe a las dudas respecto de qué ocurrirá si en definitiva Jensen Huang deja su puesto y asume otro CEO.

En concreto, tras la caída los papeles de la compañía se cotizan en 168 dólares y se acercan a su mínimo anual, que se registró el 30 de marzo de este año, cuando llegaron a 165,1 dólares.

Según apuntó el medio elconomista.es, desde el inicio de semana Nvidia perdió casi 500.000 millones de valor bursátil.

Lo anterior provocó que la empresa cayera al tercer lugar entre las más valiosas del mundo, por detrás de Apple y Microsoft, valoradas en 5,05 y 4,03 billones de dólares, respectivamente, mientras que Nvidia aparece con 4,02 billones de la moneda estadounidense.