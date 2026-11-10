Mata Hari de la IA: qué se sabe de Alice Huang, la espía china que puso en jaque al CEO de Nvidia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el FBI está investigando el caso.

CAPTURA.

Luego de que la junta directiva de Nvidia inició una investigación para determinar las posibles consecuencias que pudo tener la relación extramatrimonial de su CEO, Jensen Huang, con la presunta espía china Alice Huang, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el ejecutivo le aseguró que desconocía la información que reveló el diario The New York Times.

“Le pregunté sobre eso, y él (…) dijo que no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión era una espía”, manifestó el mandatario norteamericano.

“Realmente le creo“, afirmó el presidente estadounidense ante los periodistas que cubren las actividades en la Casa Blanca.

Pese a lo anterior, el jefe de Estado admitió que “lo vamos a investigar. Sé que el FBI lo está investigando en términos de otra cosa, y creo que él va a estar bien“.

Desde China, en tanto, descartaron de plano que la mujer ligada a CEO de Nvidia sea una espía o que trabaje para Beijing.

La infidelidad que llevó a la espía china a las portadas de diarios

Más allá de las implicaciones políticas y de seguridad nacional que conlleva la infidelidad matrimonial del CEO de Nvidia con la empresaria y presunta espía china Alice Huang, las preguntas que todos se hacen hoy son quién es y qué se sabe de la mujer que puso en jaque al hombre a cargo del mayor fabricante mundial de procesadores para inteligencia artificial.

Lo cierto es que no todas las preguntas en torno a ella tienen una respuesta certera. De hecho, también la conoce como Huang Le, aunque se ignora por qué tendría dos identidades.

Entre las grandes interrogantes que existen en torno a la mujer, los medios destacan que, por ejemplo, no se sabe cuál es su edad, dónde nació y cuál es su formación académica.

Pero también se desconoce en qué lugar tiene fijada su residencia, la fecha en que Alice Huang abandonó China y, sobre todo, en qué lugar del mundo se encuentra en la actualidad.

Pero incluso sobre lo que sí se sabe de ella existen dudas, como su trayectoria profesional, que apunta a una carrera que incluye medios de comunicación y después en el sector financiero.

Según registros examinados por Bloomberg, en 2016 Alice Huang aparecía entre los directivos de Shanghai Hexi Investment Management, una gestora vinculada a inversiones en empresas tecnológicas.

Más tarde, en 2023, pasó a controlar en Singapur la compañía Megaspeed, asociada comercialmente a Nvidia.

Fue en ese contexto que conoció a Jensen Huang, aunque otras de las cosas que se desconocen de ella son cuándo y dónde comenzaron su relación íntima.