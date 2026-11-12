Oposición presenta acusación constitucional contra ministro Rabat por rebajas de penas a violadores de niños

Ya es oficial. Los partidos de oposicipon concretaron la presentación de la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica generada por la rebaja de condenas, por vía administrativa, de violadores de niños y criminales de lesa humanidad.

Si bien el libelo había sido anunciado a fines de octubre, desde la oposición indicaron que estaban a la espera de los decretos firmados por Rabat, los que recién fueron entregados al Senado este miércoles.

La diputada Gael Yeomans, presidenta del Frente Amplio, declaró que “como oposición presentamos la acusación constitucional contra el ministro Rabat porque debe asumir su responsabilidad por rebajar la condena a 56 abusadores y violadores de niñas y niños, aunque la ley lo prohíbe, rebajar las penas de tres condenados por lesa humanidad, que hoy están libres y entregar información falsa al Congreso para justificar esas rebajas”.

Para la timonel del FA, “Rabat abandonó el criterio que su Ministerio sostenía desde 2022 y favoreció a los condenados, pasando por alto a las víctimas y sus derechos”.

Emilia Schneider, jefa de la bancada del Frente Amplio, agregó que “el Gobierno del presidente Kast, a través del ministro Rabat, le dio la espalda a las víctimas, a las víctimas de pedófilos y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y para defenderse vino a mentir a esta Cámara de Diputados. Es hora de que le respondan al país y que se hagan valer las responsabilidades que correspondan”.

Raúl Leiva, jefe de la bancada de diputados del PS, recalcó que “este es un hecho inédito que ha permitido articular a toda la oposición con la convicción jurídica y política de que estamos haciendo lo correcto, y esperamos y confiamos en que las y los diputados de esta cámara den lugar a la misma para que procesa la acusación constitucional”.