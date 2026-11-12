No+TAG no logra acuerdo con Gobierno y mantiene paro: “Santiago va a seguir paralizado”

El delegado presidencial Germán Codina cuestionó el petitorio de agrupaciones anexas a camioneros y lo tildó de “lista de supermercado”.

Andrés Alarcón, vocero del movimiento No+TAG, aseveró que continuarán movilizados, luego que en la reunión con el delegado presidencial, Germán Codina, no se llegara acuerdo con sus demandas.

Alarcón fue parte del encuentro que se realizó en el Ministerio de Seguridad, que fue liderado por Codina, y que además contó con la presencia de asociaciones de buses interurbanos y representantes de tolveros y grúas.

El dirigente cuestionó que el Ejecutivo lleve las conversaciones con todos los actores involucrados por cuerdas separadas, recibiendo a los dirigentes de los camioneros en La Moneda.

“El gobierno no está ofreciendo nada con respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. Lamentablemente, que hay una diferencia de clasismo con respecto a las organizaciones. Al frente en La Moneda tienen a Pérez y a Araya y a los demás dirigentes separados para poder buscar soluciones solamente para ellos, mientras nosotros estamos buscando soluciones para la ciudadanía”, acusó el representante de No+TAG.

Ante este escenario, recalcó que “Santiago va a seguir paralizado y le pido todo el apoyo a la ciudadanía porque nosotros no vamos a bajar los brazos mientras no tengamos soluciones concretas respecto a lo que estamos pidiendo”.

“Solo veníamos a buscar respuestas positivas. Lamentablemente se nos propuso lo mismo que se habló ayer en la prensa, donde esperábamos que se nos comentara algo diferente. Lo conversamos entre nosotros, no se pudo llegar a acuerdo entre la agrupación, por lo cual el paro sigue”, agregó.

Por su parte, Germán Codina respondió a los cuestionamientos de Andrés Alarcón, indicando que “representantes de instancias que no dicen relación con el valor y el precio del combustible, que tratan de incorporar temas adicionales en una mesa de trabajo, lo que hacen es finalmente entorpecer la posibilidad de un acuerdo. No podemos tratar de que en una semana se solucione y se aborde distintos temas que no se han tratado”.

En esta línea, el delegado presidencial metropolitano dejó en claro que no existen obligaciones legales entre el Estado y el movimiento No+TAG.

“Quiero ser muy claro, cuando tú vienes por el precio del combustible y después pones en la mesa uno, dos, diez temas más, lo que estás haciendo finalmente es minando cualquier posibilidad de avanzar, de lograr acuerdos”, sostuvo Codina.

La autoridad regional indicó que “el análisis es, hace dos días, todo comenzó porque existían problemas con el precio del combustible. Cuando tú miras hoy día las noticias, empiezas a ver que hay una lista de supermercado de temas que hay que solucionar”.