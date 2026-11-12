El pronóstico contempla precipitaciones durante el domingo y el lunes, además de un descenso de las temperaturas máximas en Santiago y otras ciudades de la zona central.

La lluvia volverán a Santiago y a sectores de la zona central a partir de este domingo 15 de noviembre, de acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El evento considera chubascos en comunas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, en jornadas que además estarán marcadas por abundante nubosidad y temperaturas más bajas de lo habitual para esta época.

Lluvia regresa a Santiago: el pronóstico que anticipa un cambio en las temperaturas

Según el reporte del organismo, las primeras precipitaciones se registrarán durante la madrugada y la mañana del domingo en San Felipe y Los Andes, en la región de Valparaíso. Sin embargo, las lluvias no se limitarán a esa jornada, ya que se espera que vuelvan a presentarse entre la tarde y la noche del lunes en ambas comunas.

En la Región Metropolitana, en tanto, San José de Maipo también recibirá chubascos aislados durante la madrugada y la mañana del domingo, con nuevas precipitaciones previstas para un horario similar el lunes. Por su parte, en la región de O’Higgins, la actividad se concentrará durante la primera mitad del domingo en Rancagua y Rengo.

Respecto de las temperaturas, Meteorología anticipó un panorama de cielos mayormente cubiertos y condiciones más frescas en distintas ciudades de la zona central. En Valparaíso y Viña del Mar predominará la nubosidad, mientras que en Santiago se proyecta un descenso de las máximas, ya que el centro de la capital pasará de 23°C el domingo a 20°C el lunes, con mínimas de 12°C y 11°C, respectivamente. Colina, en cambio, podría alcanzar los 24°C durante la tarde.

En la Región de O’Higgins, las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 11°C y las máximas no superarían los 23°C en Rancagua y otras localidades. En la costa, específicamente en Pichilemu, se espera una menor variación térmica, con registros que oscilarán entre los 13°C y 17°C durante ambas jornadas.