Sergio Pérez y Juan Araya llaman a fin de paro camionero tras acordar rebaja del diésel con La Moneda

Los gremios de los grandes camioneros, que no son parte de las paralizaciones, se reunieron con los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz.

Juan Araya y Sergio Pérez, presidentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), anunciaron un acuerdo con La Moneda para una rebaja en el precio del diésel, que será de $142 por litro.

En una declaración pública, los gremios de los grandes camioneros indicaron que “negociaron en La Moneda la fórmula de acuerdo con los ministros de Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz, más los subsecretarios de diversas carteras, y sus equipos técnicos”.

En esta línea, explicaron que “la baja del diésel se hará efectiva desde la próxima semana, toda vez que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con carácter de discusión inmediata, para anular el alza de $ 42 que se aplicó desde este jueves. Los $ 100 adicionales corresponden al marco de los puntos negociados hoy. El nuevo techo se mantendrá hasta el 31 de marzo”.

Asimismo, el acuerdo incluye medidas como el ajuste en los porcentajes de recuperación o reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, que se renovará hasta diciembre de 2027. Otra materia analida fue la creación de un mecanismo para eliminar el impacto del impuesto negativo al reintegro del IEP por efecto de la aplicación del MEPCO.

Tras la cita, Juan Araya y Sergio Pérez indicaron que se trata de “un buen acuerdo que crea las condiciones necesarias para terminar con el paro de algunas agrupaciones de camioneros, con cortes de rutas”.